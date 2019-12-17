ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин сам продал консоль, а потом сказал, что её украли

18.12.2019 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Брестчанин сам продал консоль, а потом сказал, что её украли
Фото из открытых источников

26 октября 18-летний парень обратился в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета с заявлением. По его словам, неизвестный путём обмана завладел принадлежащей ему игровой консолью, сообщили в телеграм-канале СК.

Правоохранителям парень пояснил, что разместил объявление о продаже консоли на одном из сайтов. С ним связался покупатель, который попросил консоль для проверки работоспособности. Мужчина якобы имущество не вернул и не оплатил.

Проверка показала, что на самом деле подозреваемый получил деньги от покупателя за приставку. Он потратил их на личные нужды, но побоялся сообщить об этом родителям.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по ст. 400 Уголовного кодекса. 

Брестчанин сам продал консоль, а потом сказал, что её украли
В Борисове водитель присвоил деньги директора и прогулял их
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина подозревается в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко 2 января объявил выходным днем без отработок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика