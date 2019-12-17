Брестчанин сам продал консоль, а потом сказал, что её украли

Источник материала: Аргументы и факты

26 октября 18-летний парень обратился в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета с заявлением. По его словам, неизвестный путём обмана завладел принадлежащей ему игровой консолью, сообщили в телеграм-канале СК.

Правоохранителям парень пояснил, что разместил объявление о продаже консоли на одном из сайтов. С ним связался покупатель, который попросил консоль для проверки работоспособности. Мужчина якобы имущество не вернул и не оплатил.

Проверка показала, что на самом деле подозреваемый получил деньги от покупателя за приставку. Он потратил их на личные нужды, но побоялся сообщить об этом родителям.