20 декабря можно будет получить бесплатную юридическую консультацию

Источник материала: Аргументы и факты

20 декабря 2019 года в 13 час. 00 мин. в центральном атриуме ТЦ «Столица» (г. Минск, проспект Независимости, 3-2) будет дан старт республиканской акции «Право на службу людям».

Как сообщили в Минюсте, акция направлена на повышение правовой культуры населения, обеспечения доступности правовой информации и включает в себя организацию тематических зон представленности организаторов в формате образовательного митапа, интерактивных правовых конкурсов и викторин, проведение бесплатного юридического консультирования для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.