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20 декабря можно будет получить бесплатную юридическую консультацию

18.12.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

20 декабря можно будет получить бесплатную юридическую консультацию
Фото из открытых источников

20 декабря 2019 года в 13 час. 00 мин. в центральном атриуме ТЦ «Столица» (г. Минск, проспект Независимости, 3-2) будет дан старт республиканской акции «Право на службу людям».

Как сообщили в Минюсте, акция направлена на повышение правовой культуры населения, обеспечения доступности правовой информации и включает в себя организацию тематических зон представленности организаторов в формате образовательного митапа, интерактивных правовых конкурсов и викторин, проведение бесплатного юридического консультирования для многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Адвокаты, нотариусы, медиаторы, работники органов загса, судебные исполнители с 13.00 до 16.00 проведут бесплатные индивидуальные юридические консультации (будет организовано более 10 зон консультаций и детская зона для комфорта родителей, которые придут с детьми). 

20 декабря можно будет получить бесплатную юридическую консультацию
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Теги: Минск
 
 
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Министерство юстиции проводит республиканскую акцию «Право на службу людям».
 
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