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200 килограмм вторсырья заготовила горецкая школьница
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
75 кг бумаги, 20 кг пластика, 35 кг стекла, 65 кг металла — столько вторсырья заготовила в прошлом учебном году одиннадцатиклассница гимназии Екатерина Раемская. Почему она занимается этим с первого класса и о чем мечтает?
Про горецкую экологическую активистку читайте в газете «Горецкий вестник» за 18 декабря
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75 кг бумаги, 20 кг пластика, 35 кг стекла, 65 кг металла — столько вторсырья заготовила в прошлом учебном году одиннадцатиклассница гимназии Екатерина...
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