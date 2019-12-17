200 килограмм вторсырья заготовила горецкая школьница

Источник материала: Горецкий вестник

75 кг бумаги, 20 кг пластика, 35 кг стекла, 65 кг металла — столько вторсырья заготовила в прошлом учебном году одиннадцатиклассница гимназии Екатерина Раемская. Почему она занимается этим с первого класса и о чем мечтает?







Про горецкую экологическую активистку читайте в газете «Горецкий вестник» за 18 декабря

Также в этом номере — регистратор браков, который умеет предсказывать семейное будущее; как стать лучшей телятницей в районе; большой репортаж с фестиваля «Славянскі карагод».