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200 килограмм вторсырья заготовила горецкая школьница

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

75 кг бумаги, 20 кг пластика, 35 кг стекла, 65 кг металла — столько вторсырья заготовила в прошлом учебном году одиннадцатиклассница гимназии Екатерина Раемская. Почему она занимается этим с первого класса и о чем мечтает?

 

200 килограмм вторсырья заготовила горецкая школьница
Екатерина и ее грамоты. Фото Михаила Левцова

 

Про горецкую экологическую активистку читайте в газете «Горецкий вестник» за 18 декабря

 

Также в этом номере — регистратор браков, который умеет предсказывать семейное будущее; как стать лучшей телятницей в районе; большой репортаж с фестиваля «Славянскі карагод».

 

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  75 кг бумаги, 20 кг пластика, 35 кг стекла, 65 кг металла — столько вторсырья заготовила в прошлом учебном году одиннадцатиклассница гимназии Екатерина...
 
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