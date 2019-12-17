Лукашенко объявил 2 января выходным днем без отработки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки)», – отметили в пресс-службе.

В октябре правительство Белоруссии опубликовало график переноса рабочих дней на 2020 год. В этом графике 2 января было обозначено как выходной день, но его необходимо было отработать в ближайшую субботу, 4 января. Вскорепоявилась петиция, в которой белорусы просили объявить выходными днями без отработок 31 декабря и 2 января. Позднее Совмин принял решение, что 31 декабря в стране все же будет рабочим днем.