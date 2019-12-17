ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко объявил 2 января выходным днем без отработки

18.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки)», – отметили в пресс-службе.

В октябре правительство Белоруссии опубликовало график переноса рабочих дней на 2020 год. В этом графике 2 января было обозначено как выходной день, но его необходимо было отработать в ближайшую субботу, 4 января. Вскорепоявилась петиция, в которой белорусы просили объявить выходными днями без отработок 31 декабря и 2 января. Позднее Совмин принял решение, что 31 декабря в стране все же будет рабочим днем.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй день Нового года ранее был объявлен выходным днем, но его необходимо было отработать в субботу, 4 января.
 
Новости дня
Новости разные
 
20 декабря можно будет получить бесплатную юридическую консультацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсовый комбинезон женский с шортами в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика