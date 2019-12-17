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Признания экс-бойца СОБРа Гаравского: реакция в Беларуси и Германии

18.12.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От опровержений до требований всестороннего расследования - такой была реакция в Беларуси и Германии на расследование DW об убийствах противников Лукашенко.



16 декабря DW опубликовала интервью с Юрием Гаравским, бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. 

Он утверждает, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко - экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. 

Павличенко, заявил Гаравский, лично застрелил похищенных.

Через несколько часов после выхода материала DW Дмитрий Павличенко прокомментировал эти заявления в интервью белорусскому онлайн-изданию tut.by. Слова Гаравского он назвал "полным бредом". 

При этом подтвердил, что тот проходил срочную службу в части 3214 бригады спецназначения внутренних войск МВД. Именно в этой части в 1999 году был сформирован СОБР. Однако Гаравский, по словам Павличенко, никогда не служил в СОБРе, а в период исчезновения политиков отбывал уголовное наказание за вымогательство.

Правда, в следующем интервью - изданию "Наша Нива" - Дмитрий Павличенко уже заявил, что перепутал Гаравского с другим бойцом, человека же с такой фамилией он не помнит.

Реакция правозащитников и прокуратуры в Беларуси


Анатолий Лебедько, белорусский политик и друг похищенного Виктора Гончара, назвал свидетельства Гаравского очень важными. 

"Поэтому сегодня я отправил два заявления - в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Беларуси - с предложением разморозить документы 20-летней давности. Мои заявления были зарегистрированы, и я надеюсь на обстоятельное расследование", - рассказал Лебедько.

Гарри Погоняйло, руководитель юридической службы "Белорусского Хельсинкского комитета", считает, что белорусские следователи должны допросить Гаравского. 

"Толчок этому делу должен дать председатель Следственного комитета, дело находится у следователя Варавко. Необходимо решение о выезде следователя в ту страну, где находится подозреваемый", - говорит юрист.

При этом в генпрокуратуре Беларуси заявляют, что дела трех исчезнувших оппозиционеров закрыты не были. Официальный представитель этой структуры Дмитрий Брылев заявил белорусской службе "Радио Свобода", что расследованием занимается Следственный комитет, который может приобщить к делу новую информацию.


Реакция немецких политиков на признания Гаравского

Немецкие политики также призвали к всестороннему расследованию исчезновений. В этой "очень темной главе истории Беларуси" нужно прояснить все факты, заявил DW Юрген Хардт (Jürgen Hardt), внешнеполитический эксперт фракции консерваторов в бундестаге. 

При этом он обратил внимание и на "положительное развитие событий". По его мнению, давление ЕС на Минск улучшило ситуацию с правами человека в Беларуси. Европа будет и дальше протягивать руку Беларуси, если та "окажется готова дать переоценку своей истории, сделать новые шаги в направлении демократизации и не допускать более участия государственных органов в репрессиях", сказал Хардт.

Контактами с Минском в бундестаге занимается германо-белорусская парламентская группа.

"В интересах семей жертв мы приветствуем конструктивное расследование этих дел", - отметил зампредседателя этой группы Оливер Качмарек (Oliver Kaczmarek). 

По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, на всех переговорах с госорганами Беларуси "подчеркивает важность защиты прав человека". 

Политик предостерег от поспешных выводов до завершения расследования, провести которое нужно с соблюдением международных правовых стандартов.


Сам же Юрий Гаравский рассказал DW, что после публикации интервью "почувствовал облегчение" и надеется, что теперь "соотношение сил в Беларуси изменится".
 
Теги: Минск
 
 
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От опровержений до требований всестороннего расследования - такой была реакция в Беларуси и Германии на расследование DW об убийствах противников Лукашенко.
 
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