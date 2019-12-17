Реальные денежные доходы белорусов за январь-октябрь выросли на 6,6 процента

Источник материала: Ежедневник





Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за 10 месяцев 2019 года увеличились на 6,6% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.