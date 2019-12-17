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Раскрыта тайна каменных истуканов с острова Пасхи

18.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Раскрыта тайна каменных истуканов с острова Пасхи

Исследователи нашли научные доказательства того, что истуканов построили для повышения урожайности земель острова, сообщает Phys.org.

Археологи и почвоведы из нескольких стран выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Во время исследований ученые из США, Новой Зеландии и Чили изучили две монолитные статуи, установленные у вулкана Рано Рараку в восточной части острова. В итоге химический анализ почвы выявил высокую концентрацию таких важных для высокого урожая элементов, как фосфор и кальций.

 Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется,  —заключила специалист Ван Тилбург.

Отмечается, что подножие вулкана Рано Рараку служило для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства. При этом исследование показало, что в древности в этом районе действительно выращивали ряд культур.

СБ
 
 
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Исследователи нашли научные доказательства того, что истуканов построили для повышения урожайности земель острова, сообщает Phys.org. Археологи и почвоведы...
 
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