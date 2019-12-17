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Где приобрести лесную красавицу

18.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Где приобрести лесную красавицу

Не за горами новогодние торжества, и каждый старается приобрести лесную красавицу.

Но не каждый задумывается о месте ее приобретения. Ведь как в нашем, так и в соседних районах есть участки местности, где нахождение человека, а тем более занятие там не разрешенной уполномоченным органом деятельностью запрещены, – это территория радиоактивного загрязнения. Нарушение данного законодательства предусматривает меры административной ответственности в виде денежного штрафа от 10 до 30 базовых величин. Как видим, заготовка ели на этой территории будет дорогостоящим подарком к новому году. Поэтому, чтобы не омрачить праздник, приобрести ель можно будет во всех лесничествах района, а непосредственно перед праздником – в администрации лесхоза.

Как отмечают в Администрации зон отчуждения и отселения, есть проблема и с открытием охотничьего сезона. Членам Белорусского общества охотников и рыболовов нужно быть внимательными к границам загрязненных территорий свыше 15 ки/км.кв. Согласно закону, они не относятся к охотничьим угодьям. Пересекая эту границу, человек с оружием автоматически становится браконьером. К тому же штрафы значительнее, чем за нахождение в зоне без специального разрешения (пропуска), можно лишиться и удостоверения охотника. А за повторное совершение факта браконьерства в течение года предусмотрена уголовная ответственность.

Кто сомневается в четком знании границ зоны отчуждения и отселения, просьба обращаться за уточнением в Администрацию зон отчуждения и отселения по телефону 8 (02332) 3-11-55, чтобы впоследствии не возникло проблем.

Подготовила
Антонина ТАРАСОВА

 

 
 
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Не за горами новогодние торжества, и каждый старается приобрести лесную красавицу. Но не каждый задумывается о месте ее приобретения. Ведь как в...
 
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