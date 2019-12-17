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Роналду купил новую квартиру. Она на 3,5 млн евро дороже, чем у Месси
Источник материала: Tut.by
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обзавелся новой квартирой. 34-летний футболист приобрел недвижимость в центре Лиссабона за 8 миллионов евро,
Отмечается, что футболист переделал апартаменты в соответствии со своими потребностями. Роналду намерен проживать в элитной квартире вместе со своей семьей во время посещений Португалии.
Контракт португальца в «Ювентусе» составляет около 30 миллионов евро в год.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер «Барселоны» Лионель Месси стал владельцем элитной квартиры во Флориде (США). Аргентинец приобрел недвижимость за 4,5 миллиона евро.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обзавелся новой квартирой. 34-летний футболист приобрел недвижимость в центре Лиссабона за 8 миллионов евро, сообщает...
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