Роналду купил новую квартиру. Она на 3,5 млн евро дороже, чем у Месси

Источник материала: Tut.by

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обзавелся новой квартирой. 34-летний футболист приобрел недвижимость в центре Лиссабона за 8 миллионов евро, сообщает Sportbox со ссылкой на португальское издание TV7.



Reuters

Отмечается, что футболист переделал апартаменты в соответствии со своими потребностями. Роналду намерен проживать в элитной квартире вместе со своей семьей во время посещений Португалии.

Контракт португальца в «Ювентусе» составляет около 30 миллионов евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер «Барселоны» Лионель Месси стал владельцем элитной квартиры во Флориде (США). Аргентинец приобрел недвижимость за 4,5 миллиона евро.