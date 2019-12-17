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«Молочные горки» стали лауреатом международной бизнес-премии
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
ОАО «Молочные горки» стало лауреатом
В этом году премия получила международный статус. Экспертное жюри высоко оценило наряду с белорусскими компаниями и компании из Грузии, Китайской Народной Республики и Израиля.
Церемония вручения премии состоялась в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» в Минске.
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ОАО «Молочные горки» стало лауреатом бизнес-премии «Лидер года – 2019» в номинации «Производство молочной продукции». Премия «Лидер года» — ежегодная...
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