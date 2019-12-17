«Молочные горки» стали лауреатом международной бизнес-премии

Источник материала: Горецкий вестник

ОАО «Молочные горки» стало лауреатом бизнес-премии «Лидер года – 2019» в номинации «Производство молочной продукции».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Премия «Лидер года» — ежегодная награда, которую вручают самым успешным компаниям по производству продуктов питания, товаров народного потребления и оказанию услуг. Определяют победителей эксперты, среди которых — ведущие представители бизнес-сообществ, профильных министерств и ведомств, медиа и науки.

В этом году премия получила международный статус. Экспертное жюри высоко оценило наряду с белорусскими компаниями и компании из Грузии, Китайской Народной Республики и Израиля.

Церемония вручения премии состоялась в ресторанном комплексе «Astoria Riverside» в Минске.