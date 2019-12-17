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Накануне зимних каникул школьникам Пинского района напомнят правила безопасного поведения на улице
18.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. По состоянию за 11 месяцев 2019 года, на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 детей погибли и 75 получили ранения различной степени тяжести.
На территории Пинского РОВД в текущем году ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.
Основными причинами совершения ДТП по Брестской области являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, непредоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте.
Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с соблюдения ПДД.
К сожалению, часто в зимний период игры детей выходят за границы детских площадок. Чтобы зимние игры всегда приносили только радость и веселье, детям необходимо соблюдать простые правила поведения вблизи проезжей части в дворовых территориях, и родители должны постоянно напоминать детям эти правила:
Соблюдение Правил дорожного движения необходимо прививать с раннего детства. Уважаемые родители, показывая личный пример соблюдения ПДД, вы заложите в ребенке чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а, возможно, и жизнь ребенка!
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> В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда неукоснительного соблюдения ПДД и безопасного поведения детей на...
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