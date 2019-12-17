Накануне зимних каникул школьникам Пинского района напомнят правила безопасного поведения на улице

Источник материала: Полесская правда



В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда неукоснительного соблюдения ПДД и безопасного поведения детей на дороге в осенне-зимний период времени, популяризация использования СВЭ в тёмное время суток, недопущение использования телефонов, наушников и иных гаджетов при переходе проезжей части, 19 декабря во всех учреждениях образования, расположенных на территории Пинского района будет проведен Единый день знаний правил дорожного движения по теме «Зимним забавам на дороге не место!».

Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Брестской области продолжает оставаться сложной. По состоянию за 11 месяцев 2019 года, на территории Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 детей погибли и 75 получили ранения различной степени тяжести.

На территории Пинского РОВД в текущем году ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Основными причинами совершения ДТП по Брестской области являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, непредоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте.

Давайте начнем борьбу с жертвами дорог с малого – с соблюдения ПДД.

К сожалению, часто в зимний период игры детей выходят за границы детских площадок. Чтобы зимние игры всегда приносили только радость и веселье, детям необходимо соблюдать простые правила поведения вблизи проезжей части в дворовых территориях, и родители должны постоянно напоминать детям эти правила:

категорически запрещается играть на или вблизи проезжей части, выбегать на дорогу из-за припаркованных машин.

при переходе проезжей части не нужно спешить, а быть внимательным и аккуратным.

находясь на улице, необходимо свести к минимуму пользование гаджетами (смартфон, планшет, мобильный телефон), так как это отвлекает от происходящего вокруг и может привести к трагедии.

Соблюдение Правил дорожного движения необходимо прививать с раннего детства. Уважаемые родители, показывая личный пример соблюдения ПДД, вы заложите в ребенке чувство ответственности и внимательности на дороге. Конечно, от всего уберечь невозможно, но предупредить желание нарушить ПДД можно и необходимо, а значит сохранить здоровье, а, возможно, и жизнь ребенка!