В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

В Солигорске концерт пройдет 1 марта 2020 года. NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 назван так по названию хита, который стал популярным на множестве мировых радиостанций. За два месяца в радиоэфире хит прозвучал около 200 тысяч раз (согласно статистике медиапортала TopHit). В новом туре Барских планирует показать шоу «7» . Слушателей и любителей его песен ждет много интересного. Кстати сказать, шоу Барских «Туманы», которое за пару лет побывало в 15 странах, исполнялось на 250 концертах, исполнитель и его команда побывают на новых континентах.

Самый гастролирующий и ротируемый певец на радио – Макс Барских едет в Солигорск. Уже 1 марта 2020 года в Спортивно-зрелищном комплексе, прозвучат нашумевшие хиты из нового альбома «Семь»: «Неземная», «Странная», «Берега» и многие другие нашумевшие хиты. Хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах.



Макс Барских обладатель престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, M1 Music Awards, OE VMA и многих других. В 2013 году сингл Макса Барских Я Болею Тобой / I Wanna Run стал официальным саундтреком к рекламному ролику PEPSI.



На счету артиста сотрудничество с франко-канадской звездой Ларой Фабиан в рамках музыкального проекта «Мадемуазель Живаго». Режиссер Алан Бадоев, музыка Игоря Крутого. После успеха своего первого мирового турне в 2018 году, артист в 2020 году с новой программой отправляется в международный тур, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ и, конечно же, родную Украину.

