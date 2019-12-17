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В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

18.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


4 декабря 2019 21:35 4953

В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

Автор: Эдуард Кидяев.

Макс Барских- известный исполнитель из Украины. И вот сенсация! Он объявил второй мировой тур NEZEMNAYA2020, в котором запланирован визит и в наш город.

В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

В Солигорске концерт пройдет 1 марта 2020 года. NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 назван так по названию хита, который стал популярным на множестве мировых радиостанций. За два месяца в радиоэфире хит прозвучал около 200 тысяч раз (согласно статистике медиапортала TopHit).

В новом туре Барских планирует показать шоу «7». Слушателей и любителей его песен ждет много интересного. Кстати сказать, шоу Барских «Туманы», которое за пару лет побывало в 15 странах, исполнялось на 250 концертах, исполнитель и его команда побывают на новых континентах.

В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

Самый гастролирующий и ротируемый певец на радио – Макс Барских едет в Солигорск. Уже 1 марта 2020 года в Спортивно-зрелищном комплексе, прозвучат нашумевшие хиты из нового альбома «Семь»: «Неземная», «Странная», «Берега» и многие другие нашумевшие хиты. Хиты «Туманы» и «Моя любовь», по данным медиапортала TopHit, прозвучали в эфире радиостанций РФ и СНГ почти 2 миллиона раз. В том же году артист дал свыше 250 шоу в 15 странах на трех континентах.

Макс Барских обладатель престижных международных наград в области популярной музыки, среди которых MTV EMA, M1 Music Awards, OE VMA и многих других. В 2013 году сингл Макса Барских Я Болею Тобой / I Wanna Run стал официальным саундтреком к рекламному ролику PEPSI.

На счету артиста сотрудничество с франко-канадской звездой Ларой Фабиан в рамках музыкального проекта «Мадемуазель Живаго». Режиссер Алан Бадоев, музыка Игоря Крутого. После успеха своего первого мирового турне в 2018 году, артист в 2020 году с новой программой отправляется в международный тур, в рамках которого посетит США, Канаду, Германию, Великобританию, страны Балтии, СНГ и, конечно же, родную Украину.

В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт популярного певца Макса Барских.

Стоимость билетов: трибуна — 40,50,60,80 рублей, танцпол — 80 рублей.

Билетом стоит запастись уже сейчас!

Приобретайте билеты в кассах Спортивно-зрелищного комплекса, Заслонова 25, тел. 26 05 49, моб.29 592 02 03 и на сайте kvitki.by

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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4 декабря 2019 21:35 4953 В марте 2020 года в г. Солигорске состоится концерт...
 
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