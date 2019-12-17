|
Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»
Источник материала: СТВ
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
И это самое главное. Второе, конечно же, подготовка населения к этому, к выборам. То есть те, кто должен этим заниматься, должны обеспечить всю необходимую информационную работу, чтобы люди знали, куда они идут, для чего они идут, и как им реализовать своё активное и пассивное избирательное право.
Также эксперты обсудили:
– какой опыт парламентских выборов стоит учесть во время предстоящей президентской избирательной кампании
– возможные изменения в административном кодексе и других законодательных актах
– каким должен быть руководитель в Беларуси
Смотрите 18 декабря в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»
О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Впереди у нас – самое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)