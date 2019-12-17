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Вакансия мечты: Netflix зовёт любого желающего на работу ведьмака

18.12.2019 16:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стриминговый сервис Netflix объявил о приеме заявок на работу ведьмака. Компании нужен «мотивированный одинокий волк», который живет надеждой сражаться с монстрами – как в прямом, так и в переносном смысле. 

На Netflix подписаны люди из 190 стран мира, поэтому ведьмаку придется воевать за интересы 158 миллионов зрителей. «Культура свободы и ответственности позволит вам выбрать монстров, которых вы захотите убить, и способ, каким вы это сделаете. Мы дадим вам полную подготовку и поддержку», – указано в вакансии.

От соискателя ждут, что он придет на работу уже с мечами, доспехами, собственной лошадью (это обязательное условие!) и врожденным понимаем добра и зла. Обещают, что большую часть времени ведьмак будет проводить на улице, поэтому предложение актуально для тех, кто любит природу. Еще одно требование в вакансии – уметь в многозадачность. Сотрудник должен будет выполнять свои обязанности и параллельно обучать молодого ведьмака, «ведь такая у него судьба». О том, какие деньги готовы платить, компания не сообщает – вероятно, кандидат на должность их не увидит вообще.

Netflix интересует работа только по контракту. Всех, кто подходит под описание, просят отправить на почту witcherforhire@netflix.com полное имя и минутный ролик с рассказом о себе. Заявки принимают до 20 декабря. Несложно догадаться, что объявление о вакансии – часть PR-кампании сериала «Ведьмак»: сервис выпустит его как раз 20 декабря. Но чем она закончится вся эта история – загадка.

 
 
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Стриминговый сервис Netflix объявил о приеме заявок на работу ведьмака. Компании нужен «мотивированный одинокий волк», который живет надеждой сражаться с...
 
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