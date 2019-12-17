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Наш ответ Данкверту: в Беларусь не пустили более 100 тонн продуктов из РФ

18.12.2019 16:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз в страну из РФ более 100 тонн продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники приостановили движение транспортных средств Renault и Volvo, в которых находилось 2 тыс. коробок со свежими эквадорскими бананами. 

Согласно сведениям, указанным в документах, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя", - рассказали в ГТК.

В этот же день, продолжили в ведомстве, сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще 6 фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, передает Интерфакс. 

"Данные товары были произведены на территории Российской Федерации и следовали для реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства", – добавили там.


В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

"Ввозимая без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов в нашу страну продукция будет возвращена в Российскую Федерацию", - резюмировали в таможне.

Напомним, ранее неоднократно по похожим причинам Россельхознадзор (глава - Сергей Данкверт) заворачивал на российско-белорусской границе фуры, везущие продукты из Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские таможенники в течение суток пресекли ввоз в страну из РФ более 100 тонн продукции без документов, подтверждающих ее безопасность, сообщили в...
 
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