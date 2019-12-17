Наш ответ Данкверту: в Беларусь не пустили более 100 тонн продуктов из РФ

Вблизи белорусско-российской границы витебские таможенники приостановили движение транспортных средств Renault и Volvo, в которых находилось 2 тыс. коробок со свежими эквадорскими бананами.





Согласно сведениям, указанным в документах, экзотические фрукты следовали из Санкт-Петербурга в Минск . Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя", - рассказали в ГТК.





передает Интерфакс. В этот же день, продолжили в ведомстве, сотрудники Витебской и Гомельской таможен выявили еще 6 фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия фитосанитарных и ветеринарных сертификатов,Интерфакс.





"Данные товары были произведены на территории Российской Федерации и следовали для реализации на внутреннем рынке Республики Беларусь. На кондитерской продукции, которая является скоропортящимся товаром, также отсутствовала дата производства", – добавили там.









В связи с нарушением правил транспортировки товаров усматриваются признаки административного правонарушения по части 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.





"Ввозимая без фитосанитарных и ветеринарных сертификатов в нашу страну продукция будет возвращена в Российскую Федерацию", - резюмировали в таможне.





Напомним, ранее неоднократно по похожим причинам Россельхознадзор (глава - Сергей Данкверт) заворачивал на российско-белорусской границе фуры, везущие продукты из Беларуси.