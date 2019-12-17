Палата представителей начала заседание по импичменту Трампу





Reuters





По данным прессы, прения в Палате представителей могут продлиться шесть часов.





Ожидается, что демократическое большинство поддержит обвинительные статьи против президента — в злоупотреблении властью и в препятствовании расследованию Конгресса.





Среди демократов до последнего времени не было полного согласия относительно поддержки импичмента Трампа. Ряд умеренных демократов явно выступали против голосования, конгрессмен Джефферсон Ван Дрю прямо заявил, что не будет голосовать в поддержку обвинительных статей.









В случае поддержки Палатой представителей импичмента, далее статьи будут направлены в контролируемый республиканцами Сенат, в котором начнется судебные процесс против Трампа.





Глава юридического комитета Сената США, республиканец Линдси Грэм заявил, что дело против Трампа «умрет» в верхней палате Конгресса.





Обвинения против Трампа связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать дачу показаний в деле об импичменте.





16 декабря, юридический комитет Палаты представителей опубликовал полный отчет об импичменте, в котором излагаются причины выдвижения обвинений против президента Дональда Трампа.





17 декабря Трамп написал шестистраничное письмо Пелоси, чтобы выразить свой протест из-за инициированного демократами импичмента.





В письме, которое обнародовано на сайте Белого дома, Трамп выразил свой «самый сильный протест против партизанской кампании по импичменту».





По убеждению Трампа, расследование по импичменту является переворотом и «беспрецедентным и неконституционным злоупотреблением властью» со стороны демократов в Палате представителей.



