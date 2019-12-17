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Конкурс инвестпроектов для малого бизнеса объявлен в Беларуси: какую сумму составит господдержка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года заявки принимает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей для получения государственной финансовой поддержки.
Речь идет об инвестпроектах, связанных с развитием производства, реализацией экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрением новых технологий.
Господдержка – это займ до 204 тысяч рублей. Всего Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей направит на господдержку более почти 875 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года заявки принимает...
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