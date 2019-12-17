Конкурс инвестпроектов для малого бизнеса объявлен в Беларуси: какую сумму составит господдержка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До конца года заявки принимает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей для получения государственной финансовой поддержки.

Речь идет об инвестпроектах, связанных с развитием производства, реализацией экспортоориентированной, импортозамещающей продукции, внедрением новых технологий.





Господдержка – это займ до 204 тысяч рублей. Всего Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей направит на господдержку более почти 875 тысяч рублей.