В Минске задерживают активистов









уточняется правозащитниками , однако задержание подтвердила и жена Афнагеля. Где проходил суд, по какому административному делу и какое решение принял суд, пока неизвестно. Информация, однако задержание подтвердила и жена Афнагеля.









Павел Северинец, который сам сегодня был задержан, осужден и отпущен, сообщает о задержании лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича.









Напомним, более 15 политических партий демократической оппозиции и общественных организаций подписали общее обращение к белорусам с призывом выйти 20 и 21 декабря на акции в защиту независимости страны. Власти акцию запретили.







