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В Минске задерживают активистов

18.12.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист Павел Юхневич сообщил, что один из координаторов "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель задержан и уже находится в ЦИП на ул. Окрестина.



Где проходил суд, по какому административному делу и какое решение принял суд, пока неизвестно. Информация уточняется правозащитниками, однако задержание подтвердила и жена Афнагеля.


Павел Северинец, который сам сегодня был задержан, осужден и отпущен, сообщает о задержании лидера "Молодого фронта" Дениса Урбановича.


Напомним, более 15 политических партий демократической оппозиции и общественных организаций подписали общее обращение к белорусам с призывом выйти 20 и 21 декабря на акции в защиту независимости страны. Власти акцию запретили.
 
 
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Активист Павел Юхневич сообщил, что один из координаторов "Европейской Беларуси" Евгений Афнагель задержан и уже находится в ЦИП на ул. Окрестина.
 
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