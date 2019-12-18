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«Чтобы прокормить семью, мне нужно жить в машине». В Минске опять бастовали водители «Яндекс.Такси»
Источник материала: Tut.by
Водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», снова организовали «забастовку». Сегодня на парковку «Чижовка-Арены» съехалось больше семидесяти машин. И, кажется, в этот раз водители настроены очень серьезно.
«Будем собираться каждую неделю, пока не обратят внимание»
Если в прошлый раз на парковке гипермаркета «Корона» собралось от силы человек двадцать и звучали разрозненные голоса, то сегодня «глас народный» был гораздо мощнее. Машины подъезжали каждую минуту, а возмущение было гораздо громче. Хотя без шуток в сторону агрегатора и тяжелой жизни не обошлось.
Водители, работающие с «Яндексом», возмущаются всё ухудшающимися условиями.
— Уже не знают, как издеваться над людьми. Живи в этой машине, чтобы прокормить семью!
Среди собравшихся был активист, который призывает все претензии к агрегатору высказывать организованно. А лучше — в письменном виде.
— Собираться просто так, уже не первый раз, непродуктивно. Необходимо делать это официально.
Больше всего водителей возмущает отмена бонусов и высокий процент, который агрегатор забирает себе.
— Я сегодня выехал в семь утра, без остановки ездил 10 часов. Заработал 70 рублей, — возмущается один из таксистов.
Водители опасаются, что с нового года Транспортная инспекция всерьез возьмется за перевозчиков и водителей, заставит оформлять машины так, как того требуют правила перевозок автомобилями-такси. А это обязательное наличие таксометра, совмещенного с кассовым аппаратом, СКНО, плафона и желтых полос на бортах. Плюс прохождение врача-механика, техосмотра дважды в год. Это все дополнительные затраты для водителей, которые и так ездят на грани окупаемости.
— Пусть «Яндекс» снижает комиссию. А скоро Минтранс введет новые требования, с таксометром, оформлением полным, и тогда вообще будем ездить в ноль, если не в минус, — возмущаются водители.
Но находятся и те, кто не против новых правил игры.
— Пусть сделают одинаковые условия для всех. Может, тогда и с «Яндексом» что-то сделают, и мы получим возможность зарабатывать. Это можно сделать, нужно только что-то с агрегаторами решать. Вообще в идеале всех подвести к одной цене, чтобы не было никаких демпингов.
«Надо взять выходной на день, тогда нас услышат»
Активная часть собравшихся пытается сформировать требования к агрегатору.
— Надо понять и определиться, чего мы просим. Либо возвращения бонусов, либо поднятия минимальной стоимости поездки. Процент вы не убьете.
— Бонусы — это все ерунда! Уменьшить на 5% комиссию — и будет заработок!
— Москва добилась, Екатеринбург добился снижения комиссии «Яндекса». Они тоже бастовали. А мы в Беларуси, где мы ничего добиться не можем.
Самый активный участник «забастовки» продолжал давить на то, что все нужно делать через офис компании.
— Надо действовать согласно закону. Если мы соберем 30 подписей, к нам обязаны прийти на встречу представители власти. Надо обращаться с письменными требованиями в белорусский офис «Яндекса», с копией в Москву и Нидерланды. Тогда можно получить и официальный ответ.
Его перебивают.
— Ты был в нашем офисе? Что ни спроси — один ответ: «Мы ничего не знаем». Сейчас происходит такая вещь: итоговая сумма поездки по таксометру и в программе отличается на рубль-полтора. Я привожу клиента, выдаю чек. По чеку получается, например, 5,50, и налоги я должен платить с этой суммы. А программа при этом почему-то считает 4,50. И пассажир меня посылает с моим чеком далеко и надолго: у него цена в приложении высветилась 4,50. Я в офисе спрашивал: как так, почему так получается? Там сидела девочка, хлопала глазами. Дала конфет, печенья — кушайте. Это сбой программы, мы ничего не знаем. С поездки на пять километров клиент платит 3,30, я трачу на поездку 20 минут и с этого зарабатываю 60 копеек. И из них еще надо заплатить за аренду машины и себе на зарплату оставить.
Звучит предложение найти знакомого юриста, который бы смог писать официальные обращения и помогать с оформлением требований.
— Нас тут шестьдесят человек, скинемся хоть по рублю!
Потом водители перешли к обсуждению того, как можно заставить агрегатора обратить на себя внимание.
— Надо взять выходной на день, тогда они это почувствуют.
Ему парируют:
— Здесь есть много водителей, кто сидит на аренде. Им делать выходной — это накладно, потому что выплачивать за машину нужно.
Еще один способ повышения заработка — искусственное повышение спроса. Тогда программа автоматически поднимает коэффициент. И уже водитель везет не за 3,30, а за 5 рублей.
— У «Яндекса» убежит из кармана, если мы завысим спрос. Не будут заказывать «Яндекс» с завышенным спросом. Цена вырастает, и люди заказывают классическое такси, оно даже дешевле выходит.
Один из водителей предлагает новую идею, которую поддерживают одобрительным гулом.
— А вы возьмите и в один день с 13 до 14 устройте себе обед. Выключитесь и поешьте. Но это должны сделать все. Поэтому каждый должен привлекать других водителей, чтобы не работать в определенное время.
Кроме того, водители договариваются, что такие собрания надо делать ежемесячно, а то и еженедельно в одно и то же время. И тогда все будут знать, что сегодня надо приехать. Чем больше людей приедет, тем больший резонанс это вызовет.
Еще одной толковой идеей стало предложение создать инициативную группу и выделить представителя, который будет выступать от лица всех водителей. А лучше — организовать что-то вроде профсоюза, который будет защищать права водителей. При этом прозвучали опасения, что сейчас с идеей согласятся 70 человек, а по итогу платить взносы будут двое-трое.
Под занавес встречи собравшиеся все-таки сформулировали список требований к агрегатору в письменном виде. Среди наиболее важных пунктов — снижение комиссии на 8%, возврат бонусов, увеличение тарифов.
Чем закончится эта буря — неизвестно. Но очевидно, что терпение водителей, работающих с «Яндекс.Такси», накалено уже до предела. Впрочем, до действительно массовых возмущений дело пока не дошло, учитывая, что «под флагами» «Яндекс.Такси» ездит больше 10 тысяч машин.
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На парковке спорткомплекса «Чижовка-Арена» собралось не меньше семи десятков машин, водители которых снова требовали изменения условий работы с агрегатором.
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