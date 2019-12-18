«Чтобы прокормить семью, мне нужно жить в машине». В Минске опять бастовали водители «Яндекс.Такси»

Источник материала: Tut.by

Водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», снова организовали «забастовку». Сегодня на парковку «Чижовка-Арены» съехалось больше семидесяти машин. И, кажется, в этот раз водители настроены очень серьезно.





«Будем собираться каждую неделю, пока не обратят внимание»

Если в прошлый раз на парковке гипермаркета «Корона» собралось от силы человек двадцать и звучали разрозненные голоса, то сегодня «глас народный» был гораздо мощнее. Машины подъезжали каждую минуту, а возмущение было гораздо громче. Хотя без шуток в сторону агрегатора и тяжелой жизни не обошлось.

Водители, работающие с «Яндексом», возмущаются всё ухудшающимися условиями.

— Уже не знают, как издеваться над людьми. Живи в этой машине, чтобы прокормить семью!

Среди собравшихся был активист, который призывает все претензии к агрегатору высказывать организованно. А лучше — в письменном виде.

— Собираться просто так, уже не первый раз, непродуктивно. Необходимо делать это официально.

Больше всего водителей возмущает отмена бонусов и высокий процент, который агрегатор забирает себе.

— Я сегодня выехал в семь утра, без остановки ездил 10 часов. Заработал 70 рублей, — возмущается один из таксистов.





Водители опасаются, что с нового года Транспортная инспекция всерьез возьмется за перевозчиков и водителей, заставит оформлять машины так, как того требуют правила перевозок автомобилями-такси. А это обязательное наличие таксометра, совмещенного с кассовым аппаратом, СКНО, плафона и желтых полос на бортах. Плюс прохождение врача-механика, техосмотра дважды в год. Это все дополнительные затраты для водителей, которые и так ездят на грани окупаемости.

— Пусть «Яндекс» снижает комиссию. А скоро Минтранс введет новые требования, с таксометром, оформлением полным, и тогда вообще будем ездить в ноль, если не в минус, — возмущаются водители.

Но находятся и те, кто не против новых правил игры.

— Пусть сделают одинаковые условия для всех. Может, тогда и с «Яндексом» что-то сделают, и мы получим возможность зарабатывать. Это можно сделать, нужно только что-то с агрегаторами решать. Вообще в идеале всех подвести к одной цене, чтобы не было никаких демпингов.

«Надо взять выходной на день, тогда нас услышат»





Активная часть собравшихся пытается сформировать требования к агрегатору.

— Надо понять и определиться, чего мы просим. Либо возвращения бонусов, либо поднятия минимальной стоимости поездки. Процент вы не убьете.

— Бонусы — это все ерунда! Уменьшить на 5% комиссию — и будет заработок!

— Москва добилась, Екатеринбург добился снижения комиссии «Яндекса». Они тоже бастовали. А мы в Беларуси, где мы ничего добиться не можем.

Самый активный участник «забастовки» продолжал давить на то, что все нужно делать через офис компании.

— Надо действовать согласно закону. Если мы соберем 30 подписей, к нам обязаны прийти на встречу представители власти. Надо обращаться с письменными требованиями в белорусский офис «Яндекса», с копией в Москву и Нидерланды. Тогда можно получить и официальный ответ.

Его перебивают.

— Ты был в нашем офисе? Что ни спроси — один ответ: «Мы ничего не знаем». Сейчас происходит такая вещь: итоговая сумма поездки по таксометру и в программе отличается на рубль-полтора. Я привожу клиента, выдаю чек. По чеку получается, например, 5,50, и налоги я должен платить с этой суммы. А программа при этом почему-то считает 4,50. И пассажир меня посылает с моим чеком далеко и надолго: у него цена в приложении высветилась 4,50. Я в офисе спрашивал: как так, почему так получается? Там сидела девочка, хлопала глазами. Дала конфет, печенья — кушайте. Это сбой программы, мы ничего не знаем. С поездки на пять километров клиент платит 3,30, я трачу на поездку 20 минут и с этого зарабатываю 60 копеек. И из них еще надо заплатить за аренду машины и себе на зарплату оставить.

Звучит предложение найти знакомого юриста, который бы смог писать официальные обращения и помогать с оформлением требований.

— Нас тут шестьдесят человек, скинемся хоть по рублю!

Потом водители перешли к обсуждению того, как можно заставить агрегатора обратить на себя внимание.

— Надо взять выходной на день, тогда они это почувствуют.

Ему парируют:

— Здесь есть много водителей, кто сидит на аренде. Им делать выходной — это накладно, потому что выплачивать за машину нужно.

Еще один способ повышения заработка — искусственное повышение спроса. Тогда программа автоматически поднимает коэффициент. И уже водитель везет не за 3,30, а за 5 рублей.

— У «Яндекса» убежит из кармана, если мы завысим спрос. Не будут заказывать «Яндекс» с завышенным спросом. Цена вырастает, и люди заказывают классическое такси, оно даже дешевле выходит.

Один из водителей предлагает новую идею, которую поддерживают одобрительным гулом.

— А вы возьмите и в один день с 13 до 14 устройте себе обед. Выключитесь и поешьте. Но это должны сделать все. Поэтому каждый должен привлекать других водителей, чтобы не работать в определенное время.

Кроме того, водители договариваются, что такие собрания надо делать ежемесячно, а то и еженедельно в одно и то же время. И тогда все будут знать, что сегодня надо приехать. Чем больше людей приедет, тем больший резонанс это вызовет.

Еще одной толковой идеей стало предложение создать инициативную группу и выделить представителя, который будет выступать от лица всех водителей. А лучше — организовать что-то вроде профсоюза, который будет защищать права водителей. При этом прозвучали опасения, что сейчас с идеей согласятся 70 человек, а по итогу платить взносы будут двое-трое.





Под занавес встречи собравшиеся все-таки сформулировали список требований к агрегатору в письменном виде. Среди наиболее важных пунктов — снижение комиссии на 8%, возврат бонусов, увеличение тарифов.

Чем закончится эта буря — неизвестно. Но очевидно, что терпение водителей, работающих с «Яндекс.Такси», накалено уже до предела. Впрочем, до действительно массовых возмущений дело пока не дошло, учитывая, что «под флагами» «Яндекс.Такси» ездит больше 10 тысяч машин.