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Минчане смогут строить жильё с господдержкой во всех городах-спутниках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нововведения закреплены указом главы государства. Напомним, в Смолевичах в порядке эксперимента начали возводить жилой дом для очередников столицы с привлечением субсидий не зависимо от даты постановки на учет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый указ дает возможность минчанам построить жилье на аналогичных условиях во всех городах-спутниках столицы – Заславле, Фаниполе, Дзержинске, Логойске и Руденске. Список дольщиков формируют с учетом даты их постановки на учет нуждающихся, а субсидии начисляются не зависимо от очередности. Аналогично смогут построить жилье и непосредственно жители городов-спутников.
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Новости Беларуси. Нововведения закреплены указом главы государства. Напомним, в Смолевичах в порядке эксперимента начали возводить жилой дом для очередников...
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