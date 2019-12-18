Канадские новички «Динамо» заработали «-5» на двоих в игре против «Сочи»

Источник материала: Tut.by

Канадские защитники «Динамо» Джо Морроу и Мэтью Майоне неудачно провели матч против «Сочи» (2:5).



Мэтью Майоне. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В своей второй игре за «зубров» Майоне заработал показатель полезности «-2», а также допустил пару грубых ошибок, которые чуть было не привели к голам. В активе Мэтью два силовых приема и хорошее подключение к атаке, завершившееся опасным броском.

Что касается Джо Морроу, то в своем дебютном матче за команду он заработал показатель полезности «-3» (худший в «Динамо»). Морроу не заблокировал ни одного броска и не провел ни одного силового приема.

Напомним, с Морроу заключен двухлетний контракт.