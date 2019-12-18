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Канадские новички «Динамо» заработали «-5» на двоих в игре против «Сочи»
Источник материала: Tut.by
Канадские защитники «Динамо» Джо Морроу и Мэтью Майоне неудачно провели матч против «Сочи» (2:5).
В своей второй игре за «зубров» Майоне заработал показатель полезности «-2», а также допустил пару грубых ошибок, которые чуть было не привели к голам. В активе Мэтью два силовых приема и хорошее подключение к атаке, завершившееся опасным броском.
Что касается Джо Морроу, то в своем дебютном матче за команду он заработал показатель полезности «-3» (худший в «Динамо»). Морроу не заблокировал ни одного броска и не провел ни одного силового приема.
Напомним, с Морроу заключен двухлетний контракт.
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Канадские защитники «Динамо» Джо Морроу и Мэтью Майоне неудачно провели матч против «Сочи» (2:5).
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