«Может, пойдем в тренерскую?» Вудкрофт попросил журналиста подсказать победную тактику для «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5), которое стало для команды восьмым подряд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня гости смогли воспользоваться планом Александра Андриевского: они вышли заряженные на игру и мощно провели первый период, пользуясь нашим недовосстановлением после вчерашнего матча. Мы же допускали абсолютно невынужденные ошибки в обороне.

Второй период был неплохим в нашем исполнении. Благодаря хорошей игре в атаке даже почти удалось вернуться в игру. Увы, в заключительной трети сделать больше нам не удалось.

Нашим игрокам пора понять, что нельзя позволить сопернику забросить три гола за период, а потом рассчитывать вернуться.

— Сегодня команда установила антирекорд посещаемости. Вам не кажется, что болельщики начали отворачиваться от команды, так как больше не хотят наблюдать за сериями поражений?

— Не буду отвечать на этот вопрос. Это не в моей компетенции. Спросите у Романа (Стронгина — начальника управления маркетинга и связей с общественностью. — Прим. ред.).

— После третьей шайбы был заменен Юнас Энрот. Причем после этого он до конца периода ушел в раздевалку. Что случилось?

— Не знаю. Задайте ему этот вопрос. Думаю, логично предположить, что он расстроился.

— Один из хоккеистов сказал после матча, что установки тренера в одно ухо влетают, а в другое вылетают. У вас нет похожего ощущения?

— Во-первых, это мои слова. Я сказал это команде, а они просто повторили вам. Мы очень детально готовимся к каждому матчу, тщательно разбирая каждого соперника. Рассказываем об этом хоккеистам, а потом видим на льду совершенно не то, что мы просили делать. Думаю, это вопрос сфокусированности наших игроков.

— Один из бывших руководителей «Динамо» сказал, что ваша система очень энергозатратна, как физически, так и ментально. Согласны с этим?

Пресс-секретарь «Динамо» Алексей Ковалев: Думаю, Крэйг не читал это интервью и не станет комментировать эти слова. Следующий вопрос.

— Крэйг, почему Майоне получил просмотровый контракт, а Морроу сразу двухлетний? Возможно, этот вопрос тоже не по адресу…

Алексей Ковалев: Да, этот вопрос не по адресу.

— С какими ожиданиями команда отправляется на дальневосточный выезд?

— Перед каждой игрой мы нацеливаемся на победу. Эти матчи не будут исключениями. Хотим победить во всех трех играх, но будем готовиться к каждой отдельно.

Нам нужны 20 человек, которые будут выполнять тренерское задание, биться до конца и выкладываться больше, чем соперник. К сожалению, пока это не получается. Да, это требует ментальных и физических затрат, но иначе никак. Мы должны быть сфокусированы на победе. Именно об этом я говорил сегодня с командой. Каждый должен внести вклад в победу.

Мы не можем победить, если играет только половина или треть команды. Это невозможно. Все без исключения должны выкладываться каждый вечер. И заставлять делать это своих партнеров.

— Обычно в спаренных матчах тренеры ротируют вратарей. В нашем случае обе игры в старте начинал Энрот. Неужели Карнаухов и Тэйлор хуже, чем Юнас, проведший тяжелую игру накануне?

— Это глупый вопрос. Ты, наверное, пытаешься что-то сказать между строк, поэтому я не буду отвечать.

— Когда ждать возвращения травмированных Достанко, Эллиотта, Дерябина и Сергея Костицына?

— Все они еще далеки от восстановления. Возможно, Роман Достанко чуть ближе, но остальные трое в ближайшее время на лед не выйдут.

— Ваша тактика очень энергозатратна. У вас нет ощущения, что она просто не подходит команде?

— Мы постоянно делаем тактические изменения, но, видимо, ты этого не замечаешь. Если у тебя есть другие идеи — предлагай. Может, нам лучше закрыться в обороне и сидеть там от смены к смене? У тебя есть какие-то варианты? Если имеется победный рецепт, то пошли в тренерскую, пообщаемся.

Не считаю, что нам эта тактика не подходит. Мы доказывали, что можем эффективно ее использовать.

Хочу тебя спросить: как играет «Авангард»? Как играют «Ак Барс», ЦСКА, СКА?

— Вам не кажется, что тактика топ-клубов нам не подходит?

Алексей Ковалев: Крэйг уже сказал, что мы показывали при такой тактике хорошую игру. Леонид (Лекаревич — журналист «Беларусь 5». — Прим. ред.), не превращайте пресс-конференцию в дискуссию. Можете пообщаться с Крэйгом в тренерской.

Вудкрофт: Так мы идем в тренерскую?

— Не сегодня.

Другой журналист: Просто Леонид не хочет, чтобы вы его взяли на выезд.

Вудкрофт: Уф, ты можешь вытеснить меня.