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«Может, пойдем в тренерскую?» Вудкрофт попросил журналиста подсказать победную тактику для «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5), которое стало для команды восьмым подряд.
— Сегодня гости смогли воспользоваться планом Александра Андриевского: они вышли заряженные на игру и мощно провели первый период, пользуясь нашим недовосстановлением после вчерашнего матча. Мы же допускали абсолютно невынужденные ошибки в обороне.
Второй период был неплохим в нашем исполнении. Благодаря хорошей игре в атаке даже почти удалось вернуться в игру. Увы, в заключительной трети сделать больше нам не удалось.
Нашим игрокам пора понять, что нельзя позволить сопернику забросить три гола за период, а потом рассчитывать вернуться.
— Сегодня команда установила антирекорд посещаемости. Вам не кажется, что болельщики начали отворачиваться от команды, так как больше не хотят наблюдать за сериями поражений?
— Не буду отвечать на этот вопрос. Это не в моей компетенции. Спросите у Романа (Стронгина — начальника управления маркетинга и связей с общественностью. — Прим. ред.).
— После третьей шайбы был заменен Юнас Энрот. Причем после этого он до конца периода ушел в раздевалку. Что случилось?
— Не знаю. Задайте ему этот вопрос. Думаю, логично предположить, что он расстроился.
— Один из хоккеистов сказал после матча, что установки тренера в одно ухо влетают, а в другое вылетают. У вас нет похожего ощущения?
— Во-первых, это мои слова. Я сказал это команде, а они просто повторили вам. Мы очень детально готовимся к каждому матчу, тщательно разбирая каждого соперника. Рассказываем об этом хоккеистам, а потом видим на льду совершенно не то, что мы просили делать. Думаю, это вопрос сфокусированности наших игроков.
— Один из бывших руководителей «Динамо» сказал, что ваша система очень энергозатратна, как физически, так и ментально. Согласны с этим?
Пресс-секретарь «Динамо» Алексей Ковалев: Думаю, Крэйг не читал это интервью и не станет комментировать эти слова. Следующий вопрос.
— Крэйг, почему Майоне получил просмотровый контракт, а Морроу сразу двухлетний? Возможно, этот вопрос тоже не по адресу…
Алексей Ковалев: Да, этот вопрос не по адресу.
— С какими ожиданиями команда отправляется на дальневосточный выезд?
— Перед каждой игрой мы нацеливаемся на победу. Эти матчи не будут исключениями. Хотим победить во всех трех играх, но будем готовиться к каждой отдельно.
Нам нужны 20 человек, которые будут выполнять тренерское задание, биться до конца и выкладываться больше, чем соперник. К сожалению, пока это не получается. Да, это требует ментальных и физических затрат, но иначе никак. Мы должны быть сфокусированы на победе. Именно об этом я говорил сегодня с командой. Каждый должен внести вклад в победу.
Мы не можем победить, если играет только половина или треть команды. Это невозможно. Все без исключения должны выкладываться каждый вечер. И заставлять делать это своих партнеров.
— Обычно в спаренных матчах тренеры ротируют вратарей. В нашем случае обе игры в старте начинал Энрот. Неужели Карнаухов и Тэйлор хуже, чем Юнас, проведший тяжелую игру накануне?
— Это глупый вопрос. Ты, наверное, пытаешься что-то сказать между строк, поэтому я не буду отвечать.
— Когда ждать возвращения травмированных Достанко, Эллиотта, Дерябина и Сергея Костицына?
— Все они еще далеки от восстановления. Возможно, Роман Достанко чуть ближе, но остальные трое в ближайшее время на лед не выйдут.
— Ваша тактика очень энергозатратна. У вас нет ощущения, что она просто не подходит команде?
— Мы постоянно делаем тактические изменения, но, видимо, ты этого не замечаешь. Если у тебя есть другие идеи — предлагай. Может, нам лучше закрыться в обороне и сидеть там от смены к смене? У тебя есть какие-то варианты? Если имеется победный рецепт, то пошли в тренерскую, пообщаемся.
Не считаю, что нам эта тактика не подходит. Мы доказывали, что можем эффективно ее использовать.
Хочу тебя спросить: как играет «Авангард»? Как играют «Ак Барс», ЦСКА, СКА?
— Вам не кажется, что тактика топ-клубов нам не подходит?
Алексей Ковалев: Крэйг уже сказал, что мы показывали при такой тактике хорошую игру. Леонид (Лекаревич — журналист «Беларусь 5». — Прим. ред.), не превращайте пресс-конференцию в дискуссию. Можете пообщаться с Крэйгом в тренерской.
Вудкрофт: Так мы идем в тренерскую?
— Не сегодня.
Другой журналист: Просто Леонид не хочет, чтобы вы его взяли на выезд.
Вудкрофт: Уф, ты можешь вытеснить меня.
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5), которое стало для команды восьмым подряд.
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