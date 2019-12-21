Органы прокуратуры Гродненской области выявили упущения в деятельности добровольных дружин. Лидский район не исключение

Источник материала: Lida.Info





Результаты прокурорской проверки исполнения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и иного законодательства, регламентирующего функционирование добровольных дружин, показали, что действенная система работы таких формирований в регионе не создана.



Справочно. На территории Гродненской области зарегистрированы 264 добровольные дружины, в которых состоит 2369 членов. Наибольшее количество дружин функционирует в Волковысском (29), Свислочском (20), Лидском (18) и Новогрудском (18) районах; наименьшее – в Октябрьском районе г.Гродно (9), Ошмянском (6) и Сморгонском (7) районах. За 10 месяцев 2019 года при непосредственном участии дружинников органы внутренних дел задержали 1318 правонарушителей.

Прокуроры установили факты формального составления графиков дежурств добровольных дружин без фактического участия дружинников в охране общественного порядка в Вороновском, Новогрудском, Лидском, Островецком, Дятловском и Кореличском районах.

Ряд территориальных органов местного управления не соблюдал порядок и сроки регистрации добровольных дружин. К примеру, такой учет не вели в Лидском райисполкоме. Отсутствовали необходимые правоустанавливающие документы дружин в ОАО ТПФ «Лида», ЛРСУП «Можейково», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Лидское пиво», КСУП «Едки-Агро», КСУП «Бердовка-Агро», а также Ваверском, Белицком, Дубровенском, Дворищанском и Круповском сельсоветах.

В Ивьевском и Слонимском районах, в Вороновском РУП ЖКХ, филиале «Агрофирма Старый Дворец» РУП «Гродноэнерго» и КСУП «Пархимовцы» не имелось заявлений граждан о вступлении в члены добровольных дружин.

Не всем дружинникам выдавали соответствующие удостоверения, в единичных случаях – обеспечивали отличительными нагрудными знаками.

В Вороновском, Дятловском, Зельвенском, Островецком и других районах не выполняли требование об обязательном личном страховании дружинников за счет средств местных бюджетов либо юридических лиц, создавших добровольную дружину.