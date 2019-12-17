Состоялся телефонный разговор Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Что обсуждали главы правительств

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск и Москва сверяют часы. Главы правительств Беларуси и России обсудили союзные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телефонном разговоре, который состоялся по инициативе белорусской стороны, Сергей Румас и Дмитрий Медведев, в частности, согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.









Премьер-министры также условились проинформировать глав государств к встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.