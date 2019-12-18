Гол с высоты 2,5 метра: Роналду опять творит чудеса

Источник материала: Tut.by

Пусть Криштиану Роналду и не получил в этом году «Золотой мяч», но это не означает, что он перестал быть одним из лучших игроков в современном футболе. Во вчерашнем гостевом матче «Ювентуса» с «Сампдорией» в Серии А он забил просто невероятный мяч.

При счете 1:1 на последней минуте первого тайма Роналду замкнул головой передачу с противоположного фланга. И сделал он это в своем фирменном прыжке, который вряд ли кто-то из современных футболистов сможет повторить.