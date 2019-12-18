Макей: не надо делить Монюшко, Мицкевича, Калиновского — они наши общие





Владимир Макей на праздновании 200-летия Станислава Монюшко / Пресс-служба МИД





euroradio.fm Мероприятие, которое прошло в здании МИД, организовали совместно дипломатическое ведомство и Национальный исторический музей, пишет





В своей речи министр напомнил слова Монюшко: выбрав целью своей жизни искусства, нужно заниматься им так, чтобы оно несло радость и поддержку людям. "Мне кажется, лучше не скажешь", — подытожил Макей.





Дипломат обратил внимание, что в Беларуси было немало личностей, которые принадлежат не только нашей истории, но и другим странам. Как пример он привел Адама Мицкевича и Тадеуша Костюшко. "Они принадлежат не только нашей истории. Им приходилось жить на разных территориях, в разных государствах. Они принадлежат нашему общему наследию, соседним народам. И не надо делить, присваивать и Станислава Монюшко, и Адама Мицкевича, и Кастуся Калиновского кому-то одному. Они наши общие, принадлежат всем нашим странам", — заявил министр.









По его мнению, такое понимание общего наследия служит хорошим фундаментом для межкультурного диалога и установления стратегических добрососедских отношений на будущее.





Юбилей Станислава Монюшко включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на этот год, а сам 2019-й официально объявлен ЮНЕСКО годом композитора.





Кстати, наибольшую славу Монюшко принесли оперы. Однако к 200-летнему юбилею композитора, который родился в Минске , Оперный театр не поставил ни одной из его опер.



