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ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

19.12.2019 07:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В приоритете программы переселения Евросоюза − мигранты из стран Средиземноморья, Нигера и Руанды.


Мигранты в испанском порту

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии, обнародованном в среду, 18 декабря.
 
В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.

В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.
 
Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в мире".
 
"Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", − подчеркнул он.
 
В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость "прочного партнерства с третьими странами".

 

По ее словам, программа является "ключевым инструментом" для гарантии того, что нуждающиеся в защите "не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами".
 
По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта десять тысяч евро в качестве финансовой поддержки.
 
 
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В приоритете программы переселения Евросоюза − мигранты из стран Средиземноморья, Нигера и Руанды.
 
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