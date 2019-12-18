В Витебске на переходе 19-летний таксист насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 22 часов 18 декабря на улице Терешковой — на пешеходном переходе в районе торгового центра «Эвиком», сообщает ГАИ.

69-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Здесь ее сбил 19-летний таксист на Volkswagen Polo.

Женщина умерла на месте.

На месте ДТП работали представители СК и ГАИ.



Фото: ГАИ

Напомним, похожая трагедия с участием такси произошла в Витебске 8 сентября. Около часа ночи на улице Замковой 29-летний водитель такси Renault Logan сбил 42-летнюю женщину. Она умерла на месте происшествия. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.