|
В Витебске на переходе 19-летний таксист насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 22 часов 18 декабря на улице Терешковой — на пешеходном переходе в районе торгового центра «Эвиком»,
69-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Здесь ее сбил 19-летний таксист на Volkswagen Polo.
Женщина умерла на месте.
На месте ДТП работали представители СК и ГАИ.
Напомним, похожая трагедия с участием такси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла около 22 часов 18 декабря на улице Терешковой - на пешеходном переходе в районе торгового центра «Эвиком».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)