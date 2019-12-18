Источники российских СМИ сообщили об обысках у Михаила Гуцериева

Источник материала: Ежедневник





В доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний, по данным источников СМИ, прошли обыски.

Первым об этом сообщил Mash 18 декабря. Сам Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал эти сообщения провокацией и неправдой.

Как утверждает источник «Ведомостей», обыски прошли в рамках уголовного дела о контрабанде нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. В обысках, по словам источника, участвовали полиция, ФСБ, а также Федеральная таможенная служба (ФТС), по заявлению которой возбудили дело. Источник РБК в ГУ МВД по Москве также подтвердилинформацию об обысках.

Источник «Коммерсанта» заявил, что в деле речь идет о поставках нефти в Турцию на два миллиарда рублей в обход таможенных платежей. Дело завели после того, как появилась информация, что нефть из Турции может поступать на Украину.

Обыск проходит в том числе в офисе компании «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид, пишет Baza. Сотрудник компании сказал «Открытым медиа», что пришел в офис около 10 утра и не видел обысков. Корреспондент «Медузы» сообщил, что в бизнес-центре, где находится компания «ФортеИнвест», все спокойно, но в сам офис не пройти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал об обысках в компаниях Гуцериева.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, как и сам бизнесмен, заявила, что информация об обысках не соответствует действительности. Она утверждает, что у правоохранительных органов нет претензий к компаниям группы.

Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Журнал Forbes в августе пятый год подряд назвал семью Гуцериевых самой богатой в России — ее общее состояние оценивается в 5,65 миллиарда долларов. Состояние Михаила Гуцериева, по данным Forbes, составляет 3,7 миллиарда долларов.

Гуцериев и Беларусь

Михаила Гуцериева связывают хорошие отношения с Александром Лукашенко, пишет tut.by.

«Это человек, которому президент Беларуси неукоснительно доверяет», пояснила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в комментарии Forbes.

Крупнейший проект Михаила Гуцериева в Беларуси – это строительство Нежинского ГОК, которое ведет его компания «Славкалий» в Любанском районе.

В последние годы бизнесмен сделал серьезные инвестиции в IT-сектор. Компании семьи Гуцериевых стали партнерами в финтех-проектах белорусского бизнесмена Виктора Прокопени.

В Минске бизнесмену принадлежит Renaissance Minsk (управляется холдингом «Сафмар Плаза»), под Минском – ангар для бизнес-авиации в Национальном аэропорту Минск и усадьба в Красносельском.