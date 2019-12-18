Первез Мушарраф: Смертный приговор - это чья-то персональная месть









"Я узнал о решении суда по телевидению", - признался отставной политик в своем видеообращении, которое опубликовали крупнейшие пакистанские СМИ.





"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф. По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".





Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие Конституции и ввести в стране чрезвычайное положение. После того как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.



