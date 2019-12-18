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Первез Мушарраф: Смертный приговор - это чья-то персональная месть

19.12.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смертный приговор, вынесенный в отношении экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его противников. Так считает сам бывший глава государства.



"Я узнал о решении суда по телевидению", - признался отставной политик в своем видеообращении, которое опубликовали крупнейшие пакистанские СМИ.

"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф. По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".

Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие Конституции и ввести в стране чрезвычайное положение. После того как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.

Военные не признали приговор Мушаррафу. 
 
 
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Смертный приговор, вынесенный в отношении экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его...
 
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