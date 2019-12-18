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Сегодня день Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

19.12.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 декабря православные верующие чтят день памяти Николая Чудотворца. В народе этот праздник называют еще День Николы Зимнего.

Раньше к этому времени наступала снежная зима и начинались сильные морозы, которые называли Никольскими.

Народ очень любит Николая Чудотворца. Издавна в этот день было принято мириться тем, кто находится в ссоре. 

Также стоит отправиться в церковь, а после службы принято устраивать пышные застолья и веселиться.

Что нельзя делать 19 декабря:

в этот день стоит отказаться от тяжелой работы, ремонт, уборку, стирку и глажку стоит отложить на другой день. Наши предки верили, что если нарушить запрет, можно лишиться благополучия,

запрещено ругаться и сквернословить, поскольку каждому, кто не будет соблюдать это правило, вся отрицательная энергия вернется в двойном размере,
не стоит брать и давать взаймы, это сулит безденежный год,

19 декабря приходится на Рождественский пост. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и другие продукты животного происхождения.



Зато в день Николы Зимнего необходимо совершать добрые дела, помогать нуждающимся.

По народным традициям, в этот день нельзя ругать и бранить детей, иначе святой Николай прогневается и накажет вас. Обязательно следует дарить им сладости. А еще нужно раздавать подарки сиротам, бедным и детям из многодетных семей.

Также 19 декабря принято читать молитвы с просьбами и обращениями к Николаю Чудотворцу. Многие верующие делают это и дома и дополнительно посещают специальную литургию в храме.
 
 
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19 декабря православные верующие чтят день памяти Николая Чудотворца. В народе этот праздник называют еще День Николы Зимнего.
 
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