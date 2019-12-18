"Барселона"-"Реал": 46 человек пострадали, полиция применяла резиновые пули

Не менее 46 человек получили ранения, в основном незначительные, в результате столкновений возле «Камп Ноу».





Полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железное ограждение, и арестовала 9 человек.





После матча протестующие жгли мусорные контейнеры, устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжение.





Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.