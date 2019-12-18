|
"Барселона"-"Реал": 46 человек пострадали, полиция применяла резиновые пули
Источник материала: Партизан
Во время и после матча Ла Лиги «Барселона» – «Реал» (0:0) произошли массовые беспорядки в каталонской столице.
Не менее 46 человек получили ранения, в основном незначительные, в результате столкновений возле «Камп Ноу».
Полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железное ограждение, и арестовала 9 человек.
После матча протестующие жгли мусорные контейнеры, устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжение.
Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время и после матча Ла Лиги «Барселона» – «Реал» (0:0) произошли массовые беспорядки в каталонской столице.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)