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«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская

19.12.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская в фильме «Алые паруса», 1961 год. © / Ю. Родькин / РИА Новости

Об этой красавице с редким — миндалевидным — разрезом глаз грезило не одно поколение советских мужчин. Режиссёры отдавали ей исключительно главные роли, а фильмы с ее участием — «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет», «Война и мир», «Тень», «Безымянная звезда», «Овод» и др. — сегодня входят в золотой фонд отечественного кинематографа. 19 декабря Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская отмечает 75-летие. Но в цифру эту верится с трудом.

Сестру ревновала к отцу

На свет Анастасия Александровна появилась в Москве, хотя могла бы — как и ее старшая сестра Марианна — в экзотическом Китае. Но в ноябре 1943 года (победой тогда еще и не пахло) знаменитый певец Александр Вертинский принимает решение вернуться в Советский Союз из Китая, где тогда жила его семья. И, взяв с собой молодую жену Лидию и дочку Марианну, он переезжает в Москву. В автобиографической книге «Синяя птица любви» Лидия Вертинская писала: «Александр Николаевич горячо убеждал меня ехать в Россию и быть с Родиной в тяжёлый для неё час».

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
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Поселились они в гостинице «Метрополь». Этот роскошный отель служил им домом в течение трёх лет. В 1944 году в эту позолоту и бархат привезли из роддома новорожденную Анастасию. Как признавалась «АиФ» Анастасия Вертинская, она страшно ревновала отца: ей казалось, что старшую сестру папа любит больше. Да и имя той дали прекрасное, а вот ей — ужасное. «Папа называл Машу Биби. А меня — Настенька, — рассказывала актриса «АиФ». — Я была возмущена. Потому что Марианной можно было назвать только ту, которую любишь. А кого ненавидишь — только Настенькой. У нас все уборщицы в школе были Настеньки».

Если отец дарил Марианне и Насте кукол в разного цвета платьях, Анастасия замыкалась в себе, горюя: «Я тогда с папой не разговаривала по неделям, не отвечала на его письма: он, видите ли, подарил Маше куклу в розовом, а мне — в голубом! Это ужас был для меня».

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
Александр Николаевич Вертинский, его жена Лидия и дочь Анастасия. 1945 год. Фото: РИА Новости

После трех лет обитания в гостинице у семьи Вертинских появилась собственная квартира.  Как говорила актриса, хозяйство полностью вела её бабушка, мамина мама. Великолепная хозяйка, которая владела массой рецептов китайской, русской и грузинской кухонь: «Бабушка была сибирячкой и вышла замуж за грузина. Именно у неё я научилась очень многому в плане готовки. А вот мама к хозяйству не притрагивалась».

Девочек Вертинских воспитывали бонны: Вертинский в советской стране умудрился сохранить традиции дворянских семейств. Но как-то Александр Вертинский решил, что Маша и Настя должны быть ближе к народу. «Однажды, сидя за столом и глядя на нас с сестрой очень внимательно, отец спросил маму: „Лилечка, дорогая, тебе не кажется, что мы воспитываем наших двух стерв не как советских гражданок?“» — вспоминала актриса.

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская Дочь звезды, сестра звезды, жена звёзд. Нелёгкая судьба Марианны Вертинской

Было решено, что девочки поедут в пионерлагерь. Вот только отправили их туда вовсе не как детей из простой трудовой семьи: с немецкими чемоданами, наполненными красивыми нарядами, чулочками, воротничками, «чтобы было в чём выйти на построение на линейку». Когда дочери Вертинских приехали назад, у них был уже один, да и то чужой и потертый чемодан. Из вещей — чья-то майка с пометкой в виде первых букв имени и фамилии… «Папа был в пиджаке и в бабочке, мама — в нарядном платье. А мы, не поздоровавшись, рванули на кухню и стали есть, рыгая, котлеты прямо из сковороды. Папа ушёл в кабинет. Из-за закрытых дверей доносились мамины всхлипывания и шёпот... Нас опять отдали воспитывать боннам. Только было уже поздно», — говорила Вертинская.

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
Марианна и Анастасия Вертинские. 1964 год. Фото: РИА Новости/ Георгий Тер-Ованесов

Плавать учили ночами

Какую профессию могла себе выбрать такая красавица? Куда пойти? Только в актрисы! В 1961 году на экраны вышли фильмы «Алые паруса» и «Человек-амфибия», мгновенно сделавшие красавицу с необычным разрезом глаз звездой всего СССР. Владимир Борисович Коренев, сыгравший Ихтиандра в картине «Человек-амфибия», вспоминал, что съемочные дни были непростыми:  «Днём шли съёмки в павильоне, а ночами нас с Настей Вертинской возили в бассейн Института физкультуры в Ленинграде и учили плавать. Теперь у нас обоих очень хорошее и подводное, и обычное плавание. Настя, кстати, тогда была совсем ещё ребенок, в 9 классе училась. Но при этом она проявляла себя удивительно ответственной и профессиональной актрисой. Она плавать быстрее меня научилась, вообще везде без дублера снималась под водой. Она очень обучаемый человек, очень способный. И при этом ещё и бегала сдавать экзамены в перерывах между работой. Это было в Баку, съемки шли там. Наш режиссёр договорился, что Настя будет сдавать все предметы в бакинской школе. Смешно теперь вспоминать, как она выскакивала в коридор, я ей что-то говорил из того, что помнил еще со школы, и она бежала на экзамен».

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
Владимир Коренев и Анастасия Вертинская в фильме «Человек-амфибия», 1962 г. Фото: Кадр из фильма

Кстати, нужно сказать, что в фильмографии Вертинской могла быть роль в ещё одном знаменитом фильме.

«На роль Мэри Поппинс моя тогдашняя жена Наталья Андрейченко попала случайно. Протекция — не моя история, — рассказывал в интервью «АиФ» композитор Максим Дунаевский. — Режиссёр Леонид Квинихидзе собирался снимать Анастасию Вертинскую. Но ей не очень понравилась моя музыка. А режиссёру — нравилась, он уже стал строить фильм в зависимости от неё. А потом Леонид Александрович случайно увидел на „Мосфильме“ Наталью Андрейченко…»

Сегодня Анастасия Александровна в кино не играет, несмотря на то, что выглядит великолепно. Взгляд её глаз по-прежнему молод и дерзок, а речь отличается великолепным юмором и иронией. Но ролей для неё сегодня нет, уверяет актриса, а «маму киллера» или бабушку главного героя Вертинской играть, конечно же, неинтересно.

Анастасия Александровна сегодня посвящает время наследию отца и любимым внукам, семье своего сына Степана, рожденного в браке с режиссером Никитой Михалковым.

«Мамой киллера не буду». Как шла к успеху Анастасия Вертинская
Ресторатор Степан Михалков с детьми: дочерью Александрой и сыновьями Василием (справа) и Петром (второй справа). На втором плане справа — Анастасия Вертинская. 2013 год. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
 
 
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19 декабря Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская отмечает 75-летие. Но в цифру эту верится с трудом.
 
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