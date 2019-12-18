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Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

19.12.2019 11:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Живое воплощение счастья и радости в доме в 2020 году, по версии астрологов – крыса. Как правило, безгранично такому подарку радуются дети. Как решиться обзавестись таким питомцем, рассказываем в программе «Большой город».

Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

Девочка:
Они очень миленькие и малюсенькие. Я люблю маленьких.

Как говорится, устами ребёнка глаголет истина. У семьи уже был дома грызун — мышонок Шушик. Стал лучшим другом. Девочка уверена: если родители подарят ей такого пушистого зверька снова, следующей год будет для неё по-настоящему счастливым.

Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

Девочка:
Они добрые. И мама – она, вообще, ненавидит крыс и мышек. Но когда она увидела Шушика, она говорит: «Всё! Эта крыса нам нужна!»

Владимир Васюкевич, старший продавец-консультант зоомагазина:
Удачу, богатство, здоровье.

Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

О хороших качествах и неприхотливости декоративных крыс говорят и продавцы. Это отличный подарок. Тем более что есть селекционные новинки. Так называемые сфинксы.

Владимир Васюкевич:
Очень миролюбивые, очень отзывчивые, поэтому постоянно требуют общения с людьми. Можно её даже под наблюдением выпускать по квартире.

Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?

Вне зависимости от материальных подарков и таких вот живых, прежде всего, Новый год нужно встречать в хорошем настроении. Из этого и состоит атмосфера праздника.

А ещё народная мудрость гласит: отдавать все долги и наладить тёплые отношения до боя курантов. Так что у каждого из нас есть время, чтобы встретить его достойно и душевно.

Люди в материале: Владимир Васюкевич
 
 
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Живое воплощение счастья и радости в доме в 2020 году, по версии астрологов – крыса. Как правило, безгранично такому подарку радуются дети. Как решиться обзавестись...
 
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