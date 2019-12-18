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Крыса в подарок на Новый год: как уговорить маму и какую породу выбрать?
Источник материала: СТВ
Живое воплощение счастья и радости в доме в 2020 году, по версии астрологов – крыса. Как правило, безгранично такому подарку радуются дети. Как решиться обзавестись таким питомцем, рассказываем в программе
Как говорится, устами ребёнка глаголет истина. У семьи уже был дома грызун — мышонок Шушик. Стал лучшим другом. Девочка уверена: если родители подарят ей такого пушистого зверька снова, следующей год будет для неё по-настоящему счастливым.
Владимир Васюкевич, старший продавец-консультант зоомагазина:
О хороших качествах и неприхотливости декоративных крыс говорят и продавцы. Это отличный подарок. Тем более что есть селекционные новинки. Так называемые сфинксы.
Вне зависимости от материальных подарков и таких вот живых, прежде всего, Новый год нужно встречать в хорошем настроении. Из этого и состоит атмосфера праздника.
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Живое воплощение счастья и радости в доме в 2020 году, по версии астрологов – крыса. Как правило, безгранично такому подарку радуются дети. Как решиться обзавестись...
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