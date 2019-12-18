ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали, какой сон предотвращает болезни сердца

19.12.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если мы плохо спим, то увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет The New York Times. Работа британских ученых опубликована в European Heart Journal.


Фото: pixabay.com

В работе участвовали 385 тысяч британцев, которые по шкале от 0 до 5 оценивали качество своего сна: легко ли они встают рано утром, спят ли 7−8 часов ночью, не страдают ли бессонницей, не храпят ли и не ощущают ли себя сонными в течение дня. 

За восемь лет у волонтеров было зафиксировано 4,6 тысяч случаев ишемической болезни сердца и 2,6 тысячи инфарктов. Ученые отметили закономерность: чем ниже у человека были показатели сна, тем выше была для него вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто спал лучше всего, имели на 34% ниже риск ишемической болезни и инфаркта — по сравнению с теми, кто спал хуже всего.

Изучив генетические вариации, ученые отметили, что для людей с генетической предрасположенностью к болезням сердца соблюдение правил здорового сна выполняло защитную функцию.

«В отличие от предыдущих исследований, мы анализировали сразу несколько факторов здорового сна, — сказал доктор Лу Ци, профессор эпидемиологии в Университете Тулэйн. — И мы обнаружили, что в таком случае связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и качеством сна становится даже сильнее».

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если мы плохо спим, то увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 
Новости дня
Новости разные
 
О скрепах - в 15-ый раз! Путин проводит ежегодную пресс-конфернцию (онлайн)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика