Ученые рассказали, какой сон предотвращает болезни сердца

Источник материала: Tut.by

Если мы плохо спим, то увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет The New York Times . Работа британских ученых опубликована в European Heart Journal .



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В работе участвовали 385 тысяч британцев, которые по шкале от 0 до 5 оценивали качество своего сна: легко ли они встают рано утром, спят ли 7−8 часов ночью, не страдают ли бессонницей, не храпят ли и не ощущают ли себя сонными в течение дня.

За восемь лет у волонтеров было зафиксировано 4,6 тысяч случаев ишемической болезни сердца и 2,6 тысячи инфарктов. Ученые отметили закономерность: чем ниже у человека были показатели сна, тем выше была для него вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто спал лучше всего, имели на 34% ниже риск ишемической болезни и инфаркта — по сравнению с теми, кто спал хуже всего.

Изучив генетические вариации, ученые отметили, что для людей с генетической предрасположенностью к болезням сердца соблюдение правил здорового сна выполняло защитную функцию.

«В отличие от предыдущих исследований, мы анализировали сразу несколько факторов здорового сна, — сказал доктор Лу Ци, профессор эпидемиологии в Университете Тулэйн. — И мы обнаружили, что в таком случае связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и качеством сна становится даже сильнее».