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О скрепах - в 15-ый раз! Путин проводит ежегодную пресс-конфернцию (онлайн)
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин проводит в Москве большую пресс-конференцию по итогам года.
Он общается с журналистами в таком формате уже в 15-й раз. На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество российских и зарубежных журналистов - 1895 человек.
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Президент РФ Владимир Путин проводит в Москве большую пресс-конференцию по итогам года.
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