В воскресенье откроют движение по улице Жуковского

Источник материала: Tut.by

Снова откроют движение по Жуковского. Участок этой улицы перекрывали из-за работ, связанных со строительством метро. О том, какие маршруты сюда вернутся, сообщает «Столичный транспорт и связь».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 22 декабря восстанавливается движение по улице Жуковского — на участке от Могилевской до Воронянского. Снова пойдут по своим постоянным трассам автобусы № 4Д, 24, 65, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК.

Движение там закрыли 16 ноября. Это понадобилось, чтобы достать из-под земли механизированный тоннелепроходческий комплекс.