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В воскресенье откроют движение по улице Жуковского
Источник материала: Tut.by
Снова откроют движение по Жуковского. Участок этой улицы перекрывали из-за работ, связанных со строительством метро. О том, какие маршруты сюда вернутся,
С 22 декабря восстанавливается движение по улице Жуковского — на участке от Могилевской до Воронянского. Снова пойдут по своим постоянным трассам автобусы № 4Д, 24, 65, 1024-ТК, 1146-ТК, 1346-ТК.
Движение там
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Движение там закрыли 16 ноября. Это понадобилось, чтобы достать из-под земли механизированный тоннелепроходческий комплекс.
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