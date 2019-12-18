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«Тут просто холмики». Белорусы возят группы кататься на сноуборде в Австрию, Грузию и Италию

19.12.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские школы сноубординга стали активно вывозить белорусов на горнолыжные курорты за границу. GO.TUT.BY узнал, во сколько обойдется поездка с почти личным инструктором в Австрию, Грузию и Италию.


Фото: из архива школы «Snow School Minsk». Австрия, 2019 год

«Украинские Карпаты — это просто холмики в сравнении с Австрией»

Николай Сичкар объездил многие австрийские (и не только) горнолыжные курорты. Он мастер спорта по сноуборду, больше 10 лет тренирует, работает с профессионалами и любителями. В прошлом году вместе со своей школой «Snow School Minsk» Николай впервые организовал выезд 22 любителей активного отдыха в австрийский Зёльден. Идея была в том, чтобы не просто выехать в Австрию, а провести на местности полноценные занятия с инструкторами. Ведь горнолыжный отдых, уверен Николай, каждый сам себе может организовать: забронировать жилье, найти перелет со скидкой. Такую же услугу оказывают и десятки туристических агентств, но просто ехать в Буковель и кататься самому или полноценно заниматься шесть дней — это про разный формат.


Фото: из архива школы «Snow School Minsk». Австрия, 2019 год

Почему Австрия? Сноубордист рассказывает, что выбор курортов для такой поездки с любителями связан с разнообразием трасс и ценовой доступностью.

— Почему не Украина? Все-таки это поток, и холмики в сравнении с Австрией. Нам хотелось, чтобы ребята поднялись на высоту 3000 метров и насладились пребыванием в настоящих горах.

Эксперимент оказался удачным, и на начало 2020 года школа запланировала два зимних лагеря в Австрии. Тур автобусный с ночевками в транзитных отелях. Николай признает, что это не самый удобный вариант, зато он экономит деньги и дает мобильность на месте — автобус всю поездку привязан к группе, он вместо трансфера возит в горы, а еще помогает устраивать общие поездки по австрийским городам. Живут все участники в общем доме, и на это время становятся одной сборной: вместе готовят завтраки, тренируются — примерно пять часа в сутки — и свободно катаются на трассах. Обязательный вечерний ритуал — просмотр видео с тренировок и разбор полетов.


Фото: из архива школы «Snow School Minsk». Австрия, 2019 год

Первый лагерь в горах собрал в основном программистов. Именно они, рассказывает Николай, сейчас много катаются на лыжах, сноуборде, вейкборде, и им материальное положение позволяет вкладывать в себя и свой отдых. Кого соберут новые выезды — не загадывают, но думают, что аудитория останется прежней: цена все-таки играет роль. Стоимость экстрим-тура в Австрию от 540 евро. Примерно столько же еще, поясняет Николай, нужно закладывать на ски-пассы (подъемники на трассы), питание и мелкие расходы.

— Сноуборд в Беларуси активно развивается, но каждую неделю в Австрию гонять автобусы мы не будем. Это сложно поставить на поток, хотя есть белорусы, которые могут себе позволить такой отдых — это не заоблочные цены.

«Снаряжение лучше брать свое»

Александр Бевз занимается сноубордом больше 12 лет. Он переехал в Минск из Киева несколько лет назад и стал развивать в городе различные экстрим движения (он же запустил экологическое движение плоггинг). После прошлогоднего путешествия с друзьями на горнолыжный курорт в украинский Драгобрат решил организовать от своего сноуборд сообщества «Allride» экстрим-туры с инструкторским сопровождением.


Фото: из архива сноуборд-сообшества Allride. Альпы, декабрь 2019 год

На сезон 2019−2020 выбрали Австрию, Италию и Грузию. Александр отмечает, что эти направления подойдут для любого уровня студентов, которые уже стоят на доске и хотят отшлифовать мастерство на трассах. Подбирали горнолыжные курорты и с учетом возможности занятий фрирайдом — горным катанием на диких склонах.

— Если правильно себя вести, то это безопасно. Но при таком горном отдыхе ты отвечаешь и за себя, и за товарищей. Поэтому наш гид проводит занятия по лавинной безопасности, изучению снежного покрова, рельефа, выживания в горах. Когда я начинал кататься — не было инструкторов или гидов, в горах терялись, не знали, что делать — сейчас больше практики.


Фото: из архива сноуборд-сообшества Allride. Альпы, декабрь 2019 год

Для фрирайда, говорит Александр, особо привлекательна Грузия. Она же и самая бюджетная: недельный тур в Австрию обойдется в 780 евро, а катания в Грузии — в 627 евро. Организаторы в стоимость туров включили перелет из Минска, трансфер, проживание и сопровождение группы инструкторами. Дополнительные затраты зависят от выбранного курорта: в Австрии — на питание и подъемы на трассы (порядка 280 евро), в Грузии двухразовое питание в стоимость тура включено, ски-пассы на неделю стоят тоже дешевле — порядка 52 евро.

— Как быть со снаряжением?

— У нас его провоз включен в перелеты. Я бы всем, кто выезжает на горный отдых, рекомендовал ехать со своим снаряжением, потому что аренда за границей — дорогое удовольствие. В идеале иметь свое, пусть оно будет б/у, но под вас — не надо будет привыкать к новой доске, его креплению. На крайний случай — лучше взять в недельную аренду в Минске.


Фото: из архива сноуборд-сообшества Allride. Альпы, декабрь 2019 год

Первая группа из 12 человек уже уехала в австрийские Альпы.

— Выбирают такой отдых те, кто уже откатался где-то в Буковеле — это, пожалуй, самое популярное горное направление у белорусов — и захотел чего-то большего, ведь в Беларуси в принципе нет гор. И обычно это люди, которые отказываются от алкоголя и хотят не на вечеринки, а на релакс в горах.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские школы сноубординга стали организовывать экстрим-туры в Австрию, Грузию и Италию. Сколько это стоит?
 
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