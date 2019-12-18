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В центре Барселоны горит жилой дом: не менее 18 человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Масштабная спасательная операция развернулась в центре Барселоны. Рядом с храмом Святого Семейства горит жилой дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар вспыхнул на первом этаже здания и стал быстро распространяться. Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место происшествия, эвакуировали из здания людей. Не менее 18 человек получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали. Некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Пожарным удалось взять пламя под контроль. В тушении принимают участие 12 расчетов.
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Новости Испании. Масштабная спасательная операция развернулась в центре Барселоны. Рядом с храмом Святого Семейства горит жилой дом, сообщили в программе Новости...
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