Брестская южная котельная – 40 лет работы

Источник материала: Виртуальный Брест

16 декабря 2019 года исполнилось 40 лет со дня ввода в эксплуатацию Южной районной котельной филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго». Котельная расположена в южной части города и предназначена для отпуска тепловой энергии в виде горячей воды для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, промышленных предприятий и административно-бытовых зданий и сооружений города Бреста.





Строительство было начато в 1976 году. В разное время котельная принадлежала заводу Текстильмаш, Брестскому машиностроительному объединению, заводу Цветотрон и в 1999 году вошла в состав филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» под названием Южная районная котельная.





В связи с юбилеем на котельной провели торжественное собрание, на которое были приглашены ветераны, отработавшие более 25 лет. Среди них Павлючук Пётр Иванович, Талецкий Владимир Иванович, Гуриш Иван Иванович, Шибуня Наталья Архиповна. Директором филиала им были вручены почётные грамоты за многолетний и добросовестный труд, а также памятные сувениры. Персонал котельной также был отмечен почётными грамотами и благодарностями.