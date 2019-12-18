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«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотни сожженных деревень, тысячи зверски уничтоженных мирных сельчан. Кровавый след эссэсовских карателей на белорусской земле.
Трагическая история деревни Борки в Могилевской области в специальном репортаже «Старшая сестра Хатыни».
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Новости Беларуси. Сотни сожженных деревень, тысячи зверски уничтоженных мирных сельчан. Кровавый след эссэсовских карателей на белорусской земле. Трагическая...
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