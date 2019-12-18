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«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа

19.12.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотни сожженных деревень, тысячи зверски уничтоженных мирных сельчан. Кровавый след эссэсовских карателей на белорусской земле.

«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа

Трагическая история деревни Борки в Могилевской области в специальном репортаже «Старшая сестра Хатыни».

«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа

Подробнее в видеоматериале.

«Старшая сестра Хатыни». Анонс специального репортажа

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Новости Беларуси. Сотни сожженных деревень, тысячи зверски уничтоженных мирных сельчан. Кровавый след эссэсовских карателей на белорусской земле. Трагическая...
 
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