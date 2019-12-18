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Беларусь обсуждает экспорт электроэнергии в Польшу
19.12.2019 16:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь обсуждает с Польшей вопрос возможных поставок беларусской электроэнергии, заявил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.
«Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ», – цитирует его
Беларусская сторона предлагает торговать через Литву: Беларусь будет поставлять электроэнергию в Литву, а Польша будет замещать беларусскую электроэнергию литовской.
Также рассматривается вариант совместного с Польшей строительства вставки постоянного тока.
Литва собирается отказаться от закупок беларусской электроэнергии, вырабатываемой БелАЭС, так как считает станцию небезопасной. Вильнюс призывает остальные страны ЕС, особенно своих соседей Латвию и Эстонию, поддержать ее позицию.
Польша заявила недавно, что после того, как Балтийские стран синхронизируют свои электросети с европейскими, Польша не планирует на постоянной основе покупать электроэнергию из третьих стран, в том числе Беларуси и России. Литва, Латвия и Эстония планируют отключиться от энергокольца БРЭЛЛ и завершить синхронизацию своих электросетей с европейскими до 2025 года.
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Беларусь обсуждает с Польшей вопрос возможных поставок беларусской электроэнергии, заявил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.
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