ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь обсуждает экспорт электроэнергии в Польшу

19.12.2019 16:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь обсуждает экспорт электроэнергии в Польшу

Беларусь обсуждает с Польшей вопрос возможных поставок беларусской электроэнергии, заявил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ», – цитирует его БелТА.

Беларусская сторона предлагает торговать через Литву: Беларусь будет поставлять электроэнергию в Литву, а Польша будет замещать беларусскую электроэнергию литовской.

Также рассматривается вариант совместного с Польшей строительства вставки постоянного тока.

Литва собирается отказаться от закупок беларусской электроэнергии, вырабатываемой БелАЭС, так как считает станцию небезопасной. Вильнюс призывает остальные страны ЕС, особенно своих соседей Латвию и Эстонию, поддержать ее позицию.

Польша заявила недавно, что после того, как Балтийские стран синхронизируют свои электросети с европейскими, Польша не планирует на постоянной основе покупать электроэнергию из третьих стран, в том числе Беларуси и России. Литва, Латвия и Эстония планируют отключиться от энергокольца БРЭЛЛ и завершить синхронизацию своих электросетей с европейскими до 2025 года.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь обсуждает с Польшей вопрос возможных поставок беларусской электроэнергии, заявил генеральный директор «Белэнерго» Павел Дрозд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сарай сараем или приличный дом? Владелец рассказал, как строил барнхаус и что у него получилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика