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«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

19.12.2019 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 80-ые труппа Большого театра в поиске – остро стоит вопрос о расширении национального репертуара. В 1984 году уходит из жизни признанный классик литературы Владимир Короткевич. К тому времени в репертуаре театра уже есть опера по мотивам повести «Седая легенда». Но в Большом решаются увековечить ещё одно произведение писателя – «Дикую охоту короля Стаха», рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Оперный певец Виктор Скоробогатов и по сей день с трепетом вспоминает, как шла работа над легендарным шедевром. 

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Виктор Скоробогатов, солист Большого театра (1977-2005 гг.), заслуженный артист Республики Беларусь:
Иду к перекрёстку, а там – Союз композиторов. Стоит, курит возле окна Володя Солтан. Спрашиваю: «Володя, ты никогда ничего не думал про «Дикую охоту короля Стаха»?» «Ну как же не думал?! Думаю!» «А что-нибудь написал уже?» Говорит: «Да, уже пару фрагментов есть!» «Ну, покажи». Подошли к роялю, он мне сыграл эти пару фрагментов. Это вальс и, собственно, охота.

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Работа кипела и днём, и ночью, а богатое литературное наследие только повышало градус ответственности. Над произведением трудятся признанные мастера – композитор Владимир Солтан и дирижёр Ярослав Вощак, в тесной связке с ними – ведущие оперные исполнители театра. Зрителям «Дикую охоту» покажут в 1985 году. Но триумф был омрачён печальным событием – до премьеры не дожил Ярослав Вощак. 

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси:
Это одна из таких ярких, настоящих, профессиональных, мощных опер белорусских. И, конечно, это вызвало колоссальный интерес. И потом Ярослав Антонович Вощак много работал над партитурой этой. К сожалению, он тогда тяжёло заболел. И уже в премьеру за пультом стоял Александр Михайлович Анисимов.

Виктор Скоробогатов:
Я исполнял Белорецкого – я не мог привыкнуть приблизительно спектаклей 10, хотя знал всю музыку от и до на память, но ощущение вот этого трепета не мог в себе остановить. Настолько было, действительно, страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер самый настоящий!

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Переполненные залы и овации от благодарных зрителей. Критики тут же назовут «Дикую охоту короля Стаха» главной белорусской романтической и национальной оперой. Постановка продержится на сцене рекордное количество сезонов. 

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Анна Жукова, ведущий архивист Большого театра Беларуси (2009-2017 гг.):
«Дзікае паляванне караля Стаха» 21 год не сходило со сцены. Уже износились декорации, костюмы – меняли. Костюмы всегда меняются под артистов. 21 год она шла! Вот это легенды наших театров.

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Наталья Хараброва, начальник костюмерного цеха Большого театра Беларуси:
Это костюмы из легендарного спектакля «Дикая охота короля Стаха», который сейчас не в репертуаре. Но он пользовался огромным успехом. И сейчас на каких-то концертах они тоже бывают задействованы, на балах.

Люди в материале: Виктор Скоробогатов, Нина Ломанович, Анна Жукова, Наталья Хараброва
 
 
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В 80-ые труппа Большого театра в поиске – остро стоит вопрос о расширении национального репертуара. В 1984 году уходит из жизни признанный классик литературы...
 
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