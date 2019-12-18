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«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли
Источник материала: СТВ
В 80-ые труппа Большого театра в поиске – остро стоит вопрос о расширении национального репертуара. В 1984 году уходит из жизни признанный классик литературы Владимир Короткевич. К тому времени в репертуаре театра уже есть опера по мотивам повести «Седая легенда». Но в Большом решаются увековечить ещё одно произведение писателя – «Дикую охоту короля Стаха», рассказали в одной из серий документального цикла
Виктор Скоробогатов, солист Большого театра (1977-2005 гг.), заслуженный артист Республики Беларусь:
Работа кипела и днём, и ночью, а богатое литературное наследие только повышало градус ответственности. Над произведением трудятся признанные мастера – композитор Владимир Солтан и дирижёр Ярослав Вощак, в тесной связке с ними – ведущие оперные исполнители театра. Зрителям «Дикую охоту» покажут в 1985 году. Но триумф был омрачён печальным событием – до премьеры не дожил Ярослав Вощак.
Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси:
Переполненные залы и овации от благодарных зрителей. Критики тут же назовут «Дикую охоту короля Стаха» главной белорусской романтической и национальной оперой. Постановка продержится на сцене рекордное количество сезонов.
Наталья Хараброва, начальник костюмерного цеха Большого театра Беларуси:
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«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли
В 80-ые труппа Большого театра в поиске – остро стоит вопрос о расширении национального репертуара. В 1984 году уходит из жизни признанный классик литературы...
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