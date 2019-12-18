КРАЖА ИМУЩЕСТВА

10 декабря Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по поступившим заявлениям от жителя г. Борисова З., минчанина Б., 1979 г.р., о том, что неустановленное лицо, отжав оконное стекло, проникло в бытовое помещение, расположенное на территории строительного объекта «Торгово-развлекательный центр в северо-западном районе г.Смолевичи», откуда похитило ноутбук, принадлежащий З., ноутбук принадлежащий ООО «Г». Далее, продолжая свой преступный умысел, вырвав пробой крепления запорного устройства двери, проникло в помещение склада, откуда тайно похитило перфоратор, шуруповерт в комплекте с двумя АКБ и зарядным устройством, болгарки (принадлежащие Б.), а также электрический инструмент.

11 декабря в милицию обратился житель д.Станок-Водица К.: неустановленное лицо, находясь вблизи его дома, тайно похитило 6 чугунных радиаторных батарей. Установлено, что кражу совершил гражданин Д., зарегистрированный в д.Большая Слобода, неработающий, ранее неоднократно судимый. Похищенное изъято.

13 декабря в дежурную часть обратилась смолевичанка З.: из ячейки камеры хранения, расположенной в магазине «Д», была похищена ее флейта в комплекте с салфеткой, шомполом, в матерчатом футляре. Было установлено, что преступление совершила смолевичанка К., ранее не судимая. Похищенное имущество изъято.

13 декабря Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от минчанки Б.: неизвестное лицо, выставив оконное стекло, проникло в его дачный дом, откуда похитило электрическую теплопушку, телевизионную приставку.

14 декабря в милицию обратилась минчанка Л., 1963 г.р.: неизвестное лицо, разбив окно, проникло в ее дачный дом в с/т «Подыгрушье», вблизи д.Подыгрушье, откуда тайно похитило четыре бутылки с самодельной настойкой. После проникло в хозяйственную постройку на указанном участке, откуда тайно похитило две садовые фигурки.

14 декабря Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело заявлению смолевичанина К. о том, что неустановленное лицо, находясь в его квартире, из кошелька в кармане куртки, висящей на вешалке в коридоре, тайно похитило денежные средства.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

11 декабря в милицию обратился житель пос.Октябрьский Б.: неустановленное лицо, путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием реквизитов банковской платежной карточки, совершило хищение с карт-счета заявителя денежных средств.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

9 декабря возбуждено уголовное дело в отношении жителя д. Курганье В., который, находясь по месту жительства в ходе скандала на почве личных неприязненных отношений (ревность) действуя умышленно, с целью запугать свою супругу, схватил руками за лицо и запястья рук и высказывал в ее адрес угрозы убийством.

СУИЦИД

14 декабря в дачном доме в с/т «Звездочка» покончил жизнь самоубийством через повешение минчанин С., 1938 г.р.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД был составлено 128 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 3 случая мелкого хулиганства, 17 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 104 случая нарушений ПДД, выявлен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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ПОЖАРЫ

2 декабря в д.Поддубье Жодинского сельсовета произошло загорание жилого дома. причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).