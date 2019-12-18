Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Источник материала: Вороновская газета





В этот день коллектив «Воранаускай газеты» оказался не в центре событий, а в центре внимания. Юбилейную дату районка отпраздновали в кругу подписчиков, партнеров и друзей. Торжество задумывалось не как официальное мероприятие, а как теплая встреча. Все работники редакции были отмечены за добросовестный труд, вместе с приглашенными полистали страницы многолетней истории районной газеты, вспомнили поколения коллег, вписавших первые строки в историю районной печати, да и просто насладились творчеством своих талантливых земляков.

Торжество собрало гостей в центре культуры. В холле была организована тематическая выставка, где мы продемонстрировали творческие и профессиональные достижения коллектива. Гости имели возможность полистать подшивки газеты 60-х, 70-х, 90-х годов и даже подержать в руках один из первых номеров газеты за 1944 год. Популярностью пользовалась фотозона. Здесь каждый мог «оказаться» на первой полосе «Воранаўскай газеты» в роли героя номера.





































Радость знаменательного юбилея с нынешним коллективом газеты и ветеранами разделило руководство области и района — председатель районного исполнительного комитета Николай Розум, председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко, заместители и руководители отделов райисполкома, организаций, общественных объединений. В общем все, кто дорожит тесной деловой и информационной связью с газетой.























































































































































Нашел своего счастливчика на торжестве сертификат на подписку. На «призовом» месте (7-ом в 5-м ряду) в зале сидел гость из Китая — У Шуанчуань. Он обучает вороновских школьников китайскому языку, интересуется местной культурой и уже успел попасть на страницы районки. Главный редактор “Воранаўскай газеты ” Татьяна Дудко вручила ему сертификат.







Особую атмосферу на мероприятии создали музыкальные подарки от талантливых читателей районки и героев наших публикаций и фоторепортажей. Их дарили Александр Матюк, ансамбль «Гарэзливыя струны», Эдуард Бутрим, Инесса Картанович, Алексей Мызенков, Елена Ястремская, Юрий Юзвик, Илья Пресный, Юрий Стрелинский, Александр Кукин, Анна Дорошкевич, танцевальные коллективы «Сузор’е» и «Ровесник» Вороновской ДШИ. Проникновенные и яркие выступления исполнителей и танцоров украсили праздник. Сразу же завоевали симпатии зала юные КВН-щики Конвелишского УПК. Артистизм и искрометный юмор ребят зарядил зрителей позитивом.











































Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.