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Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

В этот день коллектив «Воранаускай газеты»  оказался не в центре событий, а в центре внимания. Юбилейную дату районка отпраздновали в кругу подписчиков, партнеров и друзей. Торжество задумывалось не как официальное мероприятие, а как теплая встреча.  Все работники редакции были отмечены за добросовестный труд, вместе с приглашенными полистали страницы многолетней истории районной газеты, вспомнили поколения коллег, вписавших первые строки в историю районной печати, да и просто насладились творчеством своих талантливых земляков.

Торжество собрало гостей в центре культуры. В холле  была организована тематическая выставка, где мы продемонстрировали творческие и профессиональные достижения коллектива. Гости имели возможность полистать подшивки газеты 60-х, 70-х, 90-х годов и даже подержать в руках один из первых номеров газеты за 1944 год. Популярностью пользовалась фотозона. Здесь каждый мог «оказаться»  на первой полосе  «Воранаўскай газеты» в роли героя номера.


Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»


Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Радость знаменательного юбилея с нынешним коллективом газеты и ветеранами  разделило руководство области и района —  председатель районного исполнительного комитета Николай Розум, председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Сергей Шумейко, заместители и руководители отделов райисполкома, организаций, общественных объединений. В общем все, кто дорожит  тесной деловой и информационной связью с газетой.


Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Нашел своего счастливчика на торжестве сертификат на подписку. На «призовом» месте (7-ом в 5-м ряду) в зале сидел гость из Китая — У Шуанчуань. Он обучает вороновских школьников китайскому языку, интересуется местной культурой и уже успел попасть на страницы районки. Главный редактор “Воранаўскай газеты ” Татьяна Дудко вручила ему сертификат.


Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

 Особую атмосферу на мероприятии создали музыкальные подарки от талантливых читателей районки и героев наших публикаций и фоторепортажей. Их дарили Александр Матюк, ансамбль «Гарэзливыя струны», Эдуард Бутрим, Инесса Картанович, Алексей Мызенков, Елена Ястремская, Юрий Юзвик, Илья Пресный, Юрий Стрелинский, Александр Кукин, Анна Дорошкевич, танцевальные коллективы «Сузор’е» и  «Ровесник» Вороновской ДШИ. Проникновенные и яркие выступления исполнителей и танцоров украсили праздник. Сразу же завоевали симпатии зала юные КВН-щики  Конвелишского УПК. Артистизм и искрометный юмор ребят зарядил  зрителей позитивом.  


Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»
Герои номера, счастливчик из зала и юморной десант из Конвелишек. Как отпраздновала 75-летний юбилей «Воранаўская газета»

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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В этот день коллектив «Воранаускай газеты»  оказался не в центре событий, а в центре внимания. Юбилейную дату районка отпраздновали в кругу подписчиков, партнеров...
 
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