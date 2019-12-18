На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года №1914-Х11 “О воинской обязанности и воинской службе”, постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2003 года №1662”, постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года №12 “Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения учетно-призывной работы в военных комиссариатах” Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Провести приписку к призывному участку Смолевичского района в январе-декабре 2020 года граждан, родившихся с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно, проживающих по месту постоянного жительства на территории района, а также граждан старшего возраста, не прошедших приписку по различным причинам ранее.

Гражданам, поступившим и обучающимся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального, профессионально-технического образования, не по месту постоянного жительства, необходимо явиться для приписки в районные военные комиссариаты по месту жительства.

Гражданам, не получившим персональную повестку для прохождения приписки, явиться в военный комиссариат Смолевичского района и города Жодино с 5 февраля по 30 апреля 2020 года по адресу: г.Смолевичи, ул.Жодинская, д.3, имея с собой документы, удостоверяющие личность.