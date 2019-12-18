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В Бресте троллейбус врезался в легковушку, которая остановилась пропустить скорую
Источник материала: Tut.by
19 декабря в центре Бреста столкнулись троллейбус и VW Passat.
Видео:
ДТП произошло на перекрестке проспекта Машерова с бульваром Космонавтов. Как видно на записи с наружной камеры видеонаблюдения, около 14.05 скорая с включенными синими маячками поворачивала с бульвара Космонавтов налево на проспект Машерова.
Водитель скорой сбросил скорость перед перекрестком, так как в тот момент ему горел запрещающий сигнал светофора. Когда VW, который ехал по проспекту, остановился пропустить транспорт медиков, в него сзади врезался троллейбус.
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Скорая ехала с включенными маячками.
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