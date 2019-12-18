Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Американская Instagram-модель Микаила Саравия перевоплотилась в образ героя киновселенной Marvel Венома.

Модель загрузила в социальную сеть фотографии и видео, на которых она позирует полностью обнаженной. Ее тело украшает боди-арт по мотивам героя комиксов Marvel – Венома. Он фигурирует в историях и фильмах о Человеке-пауке. А в 2018 году вышел отдельный супергеройский фильм под названием «Веном».





Блогер также удивила своих подписчиков длинным языком, который она демонстрирует на видео. Уточняется, что длина ее языка составляет 6,5 дюймов (16,51 см).

Саравиа зарабатывает от 900 до 3000 долларов за пост. Ее годовой доход составляет в среднем 105 тысяч долларов.