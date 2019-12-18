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Найден пропавший днём ранее в Минске 10-летний мальчик

19.12.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске найден пропавший днём ранее Александр Кушнер. 

Как сообщает МВД Беларуси, 10-летний ребёнок ушёл из дома 18 декабря около четырёх часов дня. Это был не первый случай его пропажи. 

В настоящее время мальчик найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Несовершеннолетний передан родителям. 

Люди в материале: Александр Кушнер
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске найден пропавший днём ранее Александр Кушнер.  Как сообщает МВД Беларуси, 10-летний ребёнок ушёл из дома 18 декабря около четырёх часов...
 
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