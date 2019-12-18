Найден пропавший днём ранее в Минске 10-летний мальчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске найден пропавший днём ранее Александр Кушнер.

Как сообщает МВД Беларуси, 10-летний ребёнок ушёл из дома 18 декабря около четырёх часов дня. Это был не первый случай его пропажи.

В настоящее время мальчик найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Несовершеннолетний передан родителям.