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Найден пропавший днём ранее в Минске 10-летний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске найден пропавший днём ранее Александр Кушнер.
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В настоящее время мальчик найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Несовершеннолетний передан родителям.
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Новости Беларуси. В Минске найден пропавший днём ранее Александр Кушнер. Как сообщает МВД Беларуси, 10-летний ребёнок ушёл из дома 18 декабря около четырёх часов...
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