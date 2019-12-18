Наша «ЭРА»: «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Холодное сердце 2», «Джуманджи: Новый уровень», «Фиксики против кработов»

Источник материала: Новости Дзержинска

Рубрика «Наша «ЭРА», в которой мы обсуждаем текущие премьеры местного кинотеатра.

Итак, друзья, мы дождались — в нашей «ЭРЕ», наконец-таки, завезли актуальные новинки. Мы, конечно, утрируем, но так уж почему-то повелось, что некоторые премьеры нас минуют. В некоторых случаях, как, например, с новым «Терминатором», это даже к лучшему — пусть франшиза останется в нашей памяти не замаранной.

Но бывают и досадные пропуски. Взять хотя бы серию фильмов о Джоне Уике, которая по каким-то непонятным причинам проходит мимо нашей «ЭРЫ». Вот это прям печалька.

Но не будем о грустном, ведь на этой неделе есть все поводы возрадоваться — к нам пришли новые «Звездные войны». И пускай это очередная (и, уверены, опять успешная) попытка «Дисней» срубить бабла на доверчивых фанатах, параллельно изнасиловав все каноны франшизы и здравый смысл, все-таки не поспоришь — премьера заслуживает внимания.

«Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги».

Я взял этот клишированный синопсис (если это можно так назвать), дабы продемонстрировать всю глубину падения серии. Запомним, друзья, если в предложении нам встречаются эпитеты «невероятный», «уникальный», «увлекательные» и «грандиозный», скорее всего, вам просто стараются впарить то, что к этим словам не имеет никакого отношения.

Да и по поводу грандиозного финала что-то очень уж сомнительно: где-нибудь в далекой-далекой галактике, возможно, существует корпорация «Дисней», способная отказаться от многомиллиардной прибыли, но, к сожаления, не в нашей. Пока труп еще тепленький, а, значит, есть время, чтобы в полной мере реализовать творческий подход.

Или коммерческий? Все время их путаю в последнее время.





Дальше у нас по списку традиционная новогодняя «жвачка», так что, простите, — вдохновение покинуло сей опус.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?







«Холодное сердце 2»

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

P.S. С детишками или дамой можно вполне нормально отдохнуть. Особенно после трудовой недели. В нашу «ЭРУ» относительно недавно завезли новые кресла, так что в случае чего можно даже выспаться.





«Джуманджи: Новый уровень»

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Что тут сказать: еще одна бессовестная и менее коммерчески успешная попытка паразитировать на нашей ностальгии.







«Фиксики против кработов»

Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются: в мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты! Новые друзья — Мега и Альт — придут на помощь нашим фиксикам, и все попадут в невероятный водоворот приключений!

P.P.S. Всегда был уверен, что «маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике» — это гарантийные человечки. Век живи — век учись.



